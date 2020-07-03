Assim como a Covid-19, fake news são doença a ser combatida

O método da desinformação só tem êxito pelo alcance das redes sociais na sociedade contemporânea Crédito: shutterstock

Não bastasse a tragédia sanitária provocada pelo novo coronavírus , a desinformação, com seu potencial viralizante, tem se aproveitado como um parasita das vulnerabilidades impostas pela pandemia para atacar com mais vigor adversários políticos e instituições. A boa notícia é que Isaac Newton estava certo: a reação tem sido na mesma proporção, num esforço inédito de articulação social, institucional e mercadológica para conter essa doença informativa que se infestou no ambiente digital neste século.

Os alvos vão do governador Renato Casagrande , passando por secretários de governo e chegando a instituições, como o Supremo Tribunal Federal , que nunca sai da mira. Os mecanismos se equiparam às estratégias de desinformação que se espalham de forma planetária.

E a liberdade de expressão? O direito inalienável, garantido pela Constituição, não tem nada a ver com isso. Disseminar mentiras de forma deliberada e organizada não pode ser nem minimamente associado à liberdade de expressão. A falsidade que adjetiva essas informações distorcidas não ancora a liberdade de expressão, visto que existem primordialmente para enganar e ludibriar, esfumaçando o debate público.

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O método da desinformação só tem êxito pelo alcance das redes sociais na sociedade contemporânea. Sem que haja qualquer regulação, as gigantes de tecnologia têm lavado menos as mãos com a pressão crescente por mais responsabilidade, principalmente a partir das eleições americanas de 2016, mas ainda são um ambiente permissivo a esse tipo de ação.

Diante do crescimento da indignação popular ao redor do mundo, o mercado acabou se vendo impelido a reagir com firmeza . Isso porque grandes marcas acabam associadas a páginas e sites que disseminam fake news em redes como Facebook, Twitter e no ambiente do Google em função da publicidade programática.

O boicote de mais de 300 grandes anunciantes, gigantes planetárias como Unilever, Coca-Cola e Pfizer, ao Facebook é um movimento sem precedentes no mercado publicitário. A suspensão de veiculação de anúncios desde a quarta-feira não se restringe ao mercado norte-americano, o Brasil também está sendo afetado.

As empresas não querem arcar com os arranhões profundos em suas imagens. E isso por quê? Por causa da insatisfação dos consumidores com as mentiras que tomaram conta do ambiente virtual, fortalecendo discursos de ódio e racismo. A indignação cria uma reação em cadeia.

É o espírito do tempo, quase um congraçamento de reações paralelas do nível local ao mundial. O mau uso das redes sociais por uma vertente política que flerta com os extremismos, minando o debate público com falsidades, tem feito mal à democracia não só no Brasil, como se vê. É uma estratégia covarde, camuflada.