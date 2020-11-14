Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2020

Primeiros eleitos do ES devem ser anunciados até uma hora depois da votação

Resultado será mais rápido em cidades menores, onde há menos eleitores. Nos municípios da Região Metropolitana, resultados devem sair até três horas depois do fim do pleito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2020 às 17:30

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 17:30

Urnas eletrônicas
TRE prepara urnas eletrônicas de eleição de 2020 Crédito: Carlos Alberto Silva
Depois do último voto ser computado nas urnas eletrônicas do Espírito Santo neste domingo (15), não deve demorar muito para os capixabas conhecerem seus vereadores e prefeitos. A expectativa do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) é que as cidades com menos habitantes já terminem de contabilizar os votos em uma hora.
Para os municípios mais populosos do Estado, como os da Região Metropolitana de Vitória, a expectativa é que os resultados estejam disponíveis em até três horas.
A eleição também será marcada por algumas novidades. Os eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral, ou seja, longe das cidades onde votam, podem justificar a ausência pelo aplicativo do e-Título, sem ter que ir até uma seção eleitoral.
Algumas seções eleitorais foram transferidas para outros endereços, por isso, é importante que os eleitores confiram os seus locais de votação pelo site do TRE-ES. As mudanças, segundo o Tribunal, são por questões logísticas, como escolas em reforma ou que foram fechadas e não estão adequadas para receber os eleitores.

Veja Também

O caminho do seu voto: o que ocorre depois que você aperta a tecla confirma

Eleições 2020: tudo o que você precisa saber antes de ir votar

Eleições 2020: veja o que pode e o que não pode no dia da votação

A Justiça Eleitoral criou uma assistente virtual chamada Bel (Bot Eleitoral) que auxilia os eleitores a encontrarem seus locais de votação, os guiando por GPS até os endereços corretos, além de responder outras dúvidas relacionadas ao pleito. 
Por conta da pandemia do novo coronavírus, alguns procedimentos nas seções eleitorais foram alterados. Agora, além da preparação da sala, com os informativos referentes aos números de candidatos, os mesários também foram instruídos, em treinamentos pela internet, a montar as marcações para que os eleitores possam aguardar mantendo distância um dos outros.
O primeiro turno das eleições será no domingo, dia 15 de novembro, e o segundo turno, se houver, será no dia 29 de novembro. A votação será das 7h às 17h. As três primeiras horas do horário de votação são prioritárias, mas não exclusivas, para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

FERRAMENTAS DE A GAZETA AJUDAM A ANALISAR CANDIDATOS

Para aqueles que ainda estão procurando seus candidatos para esta eleição, A Gazeta preparou algumas ferramentas para ajudar na tomada de decisão. No "Combina com você", a partir das respostas que você der sobre alguns temas, o sistema vai te indicar quem é o candidato que tem respostas mais parecidas com as suas.
Já o "Comparador de Propostas" permite que o eleitor possa analisar as principais ideias de cada candidato para as principais áreas temáticas do município. Além disso, estão disponíveis as entrevistas em vídeo com todos os candidatos da Grande Vitória.
Além disso, que tal relembrar a história da sua cidade e dos últimos prefeitos eleitos na hora de escolher o novo chefe do Executivo para os próximos quatro anos? O podcast "Da Vila ao Espírito Santo" conta a história dos 78 municípios capixabas, com curiosidades, detalhes da fundação, do desenvolvimento econômico de cada cidade, além dos grupos políticos e principais fatos marcantes de cada lugar.

LEIA MAIS SOBRE A ELEIÇÃO

Eleições 2020: entenda o que faz um prefeito

Eleições 2020: entenda o que faz um vereador

Compare as propostas dos candidatos a prefeito nas principais cidades do ES

Consulte as informações de todos os candidatos a prefeito e vereador do ES

Raposa Política: se depender das campanhas, eleitores do ES podem dançar e os candidatos também

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade
Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas
Sessão na Câmara dos Deputados
Entenda as diferenças entre as propostas pelo fim da escala 6x1
Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados