Primeiros eleitos do ES devem ser anunciados até uma hora depois da votação

Depois do último voto ser computado nas urnas eletrônicas do Espírito Santo neste domingo (15), não deve demorar muito para os capixabas conhecerem seus vereadores e prefeitos. A expectativa do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) é que as cidades com menos habitantes já terminem de contabilizar os votos em uma hora.
Para os municípios mais populosos do Estado, como os da Região Metropolitana de Vitória, a expectativa é que os resultados estejam disponíveis em até três horas.
A eleição também será marcada por algumas novidades. Os eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral, ou seja, longe das cidades onde votam, podem justificar a ausência pelo aplicativo do e-Título, sem ter que ir até uma seção eleitoral.
Algumas seções eleitorais foram transferidas para outros endereços, por isso, é importante que os eleitores confiram os seus locais de votação pelo site do TRE-ES. As mudanças, segundo o Tribunal, são por questões logísticas, como escolas em reforma ou que foram fechadas e não estão adequadas para receber os eleitores.
A Justiça Eleitoral criou uma assistente virtual chamada Bel (Bot Eleitoral) que auxilia os eleitores a encontrarem seus locais de votação, os guiando por GPS até os endereços corretos, além de responder outras dúvidas relacionadas ao pleito.
Por conta da pandemia do novo coronavírus, alguns procedimentos nas seções eleitorais foram alterados. Agora, além da preparação da sala, com os informativos referentes aos números de candidatos, os mesários também foram instruídos, em treinamentos pela internet, a montar as marcações para que os eleitores possam aguardar mantendo distância um dos outros.
O primeiro turno das eleições será no domingo, dia 15 de novembro, e o segundo turno, se houver, será no dia 29 de novembro. A votação será das 7h às 17h. As três primeiras horas do horário de votação são prioritárias, mas não exclusivas, para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.
FERRAMENTAS DE A GAZETA AJUDAM A ANALISAR CANDIDATOS
Para aqueles que ainda estão procurando seus candidatos para esta eleição, A Gazeta preparou algumas ferramentas para ajudar na tomada de decisão. No "Combina com você", a partir das respostas que você der sobre alguns temas, o sistema vai te indicar quem é o candidato que tem respostas mais parecidas com as suas.
Já o "Comparador de Propostas" permite que o eleitor possa analisar as principais ideias de cada candidato para as principais áreas temáticas do município. Além disso, estão disponíveis as entrevistas em vídeo com todos os candidatos da Grande Vitória.
Além disso, que tal relembrar a história da sua cidade e dos últimos prefeitos eleitos na hora de escolher o novo chefe do Executivo para os próximos quatro anos? O podcast "Da Vila ao Espírito Santo" conta a história dos 78 municípios capixabas, com curiosidades, detalhes da fundação, do desenvolvimento econômico de cada cidade, além dos grupos políticos e principais fatos marcantes de cada lugar.