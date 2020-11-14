Equipes da Rede Gazeta terão protocolos de saúde reforçados nas eleições

Imagens serão registradas com distanciamento nas eleições 2020 no Espírito Santo Crédito: Pixabay

Rede Gazeta, mais uma vez, realizará a mais ampla cobertura jornalística da ida dos capixabas às urnas em todo o No próximo domingo (15), dia das eleições municipais, amais uma vez, realizará a mais ampla cobertura jornalística da ida dos capixabas às urnas em todo o Espírito Santo . Para que esse compromisso com a democracia se dê em segurança, os mais de 70 profissionais que estarão nas ruas vão adotar protocolos reforçados de distanciamento e higienização. Ao todo, a cobertura das Eleições 2020 vai envolver mais de 160 pessoas.

Em campo pela TV Gazeta, repórteres e cinegrafistas vão registrar, em flashes ao vivo durante todo o dia, o movimento nas seções eleitorais e nas ruas da Grande Vitória, de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares. Para evitar risco de contágio, imagens e entrevistas com candidatos serão feitas com distanciamento e uso de microfone extra, e para evitar aglomeração não serão registradas imagens dentro de seções eleitorais, como o momento do voto dos candidatos.

Para garantir que os capixabas saibam das principais notícias do dia da votação sem expor seus repórteres e fotógrafos a nenhum risco, a Redação A Gazeta/CBN vai adotar um protocolo extra de segurança: todos os que forem às ruas usarão máscara N95, face shield e terão álcool em gel individual para assepsia das mãos.