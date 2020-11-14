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Cobertura jornalística

Equipes da Rede Gazeta terão protocolos de saúde reforçados nas eleições

Para evitar risco de contágio, imagens e entrevistas com candidatos serão feitas com distanciamento. Profissionais também receberão equipamentos de proteção individual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2020 às 11:39

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 11:39

Fotografia
Imagens serão registradas com distanciamento nas eleições 2020 no Espírito Santo Crédito: Pixabay
No próximo domingo (15), dia das eleições municipais, a Rede Gazeta, mais uma vez, realizará a mais ampla cobertura jornalística da ida dos capixabas às urnas em todo o Espírito Santo. Para que esse compromisso com a democracia se dê em segurança, os mais de 70 profissionais que estarão nas ruas vão adotar protocolos reforçados de distanciamento e higienização. Ao todo, a cobertura das Eleições 2020 vai envolver mais de 160 pessoas.
Em campo pela TV Gazeta, repórteres e cinegrafistas vão registrar, em flashes ao vivo durante todo o dia, o movimento nas seções eleitorais e nas ruas da Grande Vitória, de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares. Para evitar risco de contágio, imagens e entrevistas com candidatos serão feitas com distanciamento e uso de microfone extra, e para evitar aglomeração não serão registradas imagens dentro de seções eleitorais, como o momento do voto dos candidatos.
Para garantir que os capixabas saibam das principais notícias do dia da votação sem expor seus repórteres e fotógrafos a nenhum risco, a Redação A Gazeta/CBN vai adotar um protocolo extra de segurança: todos os que forem às ruas usarão máscara N95, face shield e terão álcool em gel individual para assepsia das mãos.

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"Neste momento tão relevante para a democracia, continuaremos empregando nossa energia para coberturas de fôlego e fazendo todo o possível para preservar a saúde dos nossos times. Também por isso, a nossa orientação é que entrevistas com candidatos só sejam feitas em condições adequadas de distanciamento, com uso de máscara e sem aglomeração. Não podemos deixar que o calor eleitoral se sobreponha à saúde pública e à segurança de todos", frisa o diretor de Jornalismo, Abdo Chequer.

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