'Mesmo sem mandato, buscarei o bem coletivo', diz Subtenente Assis

Subtenente Assis fez gestos simulando armas de fogo enquanto votava em seção eleitoral de Cariacica neste domingo (15) Crédito: Divulgação / Subtenente Assis

Fora do segundo turno na disputa pela Prefeitura de Cariacica , o candidato Subtenente Assis (PTB) figurou nas urnas como terceiro colocado, contabilizando 18.884 votos, o que representa 11,48% dos votos válidos. Em nota, o candidato afirmou: Aos meus eleitores, mesmo sem mandato, estarei sempre em busca do bem coletivo e trabalhando em prol do que acredito e defendi durante a campanha.

Atrás de Euclério Sampaio (DEM) Célia Tavares (PT) , Assis afirmou que desde o início assumiu riscos. Estou com o coração apertado, mas cheio de orgulho. Infelizmente, não chegamos ao número de votos necessários para estar à frente da Prefeitura de Cariacica, mas estou extremamente orgulhoso do caminho que percorremos e dos votos conquistados. Nossa campanha foi limpa e propositiva. Desde o início eu soube que arriscamos em algumas escolhas, mas foram todas dentro do que entendo como novas práticas na política que todos tanto anseiam, disse.

O candidato finalizou agradecendo: Obrigado por tanto. Aprendi demais nesta caminhada! Obrigado aos meus eleitores, meus amigos, minha equipe e, principalmente, a Deus e à minha família.

A totalização dos votos dos eleitores do município foi finalizada por volta das 22h40 deste domingo (15). Euclério obteve 30.934 votos e Célia, 23.087.