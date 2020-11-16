'Mesmo sem mandato, buscarei o bem coletivo', diz Subtenente Assis

Fora do segundo turno na disputa pela Prefeitura de Cariacica, o candidato Subtenente Assis (PTB) figurou nas urnas como terceiro colocado, contabilizando 18.884 votos, o que representa 11,48% dos votos válidos. Em nota, o candidato afirmou: Aos meus eleitores, mesmo sem mandato, estarei sempre em busca do bem coletivo e trabalhando em prol do que acredito e defendi durante a campanha.
Atrás de Euclério Sampaio (DEM) e Célia Tavares (PT), Assis afirmou que desde o início assumiu riscos. Estou com o coração apertado, mas cheio de orgulho. Infelizmente, não chegamos ao número de votos necessários para estar à frente da Prefeitura de Cariacica, mas estou extremamente orgulhoso do caminho que percorremos e dos votos conquistados. Nossa campanha foi limpa e propositiva. Desde o início eu soube que arriscamos em algumas escolhas, mas foram todas dentro do que entendo como novas práticas na política que todos tanto anseiam, disse.
O candidato finalizou agradecendo: Obrigado por tanto. Aprendi demais nesta caminhada! Obrigado aos meus eleitores, meus amigos, minha equipe e, principalmente, a Deus e à minha família.
A totalização dos votos dos eleitores do município foi finalizada por volta das 22h40 deste domingo (15). Euclério obteve 30.934 votos e Célia, 23.087.
A disputa no município estava bastante acirrada até a última sexta-feira (13). É o que mostrava pesquisa Ibope, realizada a pedido da Rede Gazeta.
O levantamento apontava Sandro Locutor com 18% dos votos válidos e Euclério Sampaio com 16%. Considerando o extremo da margem de erro de cinco pontos para mais ou para menos, no entanto, do primeiro colocado até Subtenente Assis (PTB), que estava com 8%, havia empate técnico.