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Polícia prende 17 pessoas por crimes eleitorais no Espírito Santo

Foram 547 ocorrências registrada pelo Ciodes em todo o Estado, sendo 344 delas na Região Metropolitana da Grande Vitória e 203 no interior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 21:09

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 21:09

Os candidatos a prefeito de Cariacica Ivan Bastos (MDB) e vice em Cachoeiro Osmar da Silva (SD) foram detidos por prática de boca de urna
Os candidatos a prefeito de Cariacica Ivan Bastos (MDB) e a vice em Cachoeiro Osmar da Silva (SD) foram detidos por prática de boca de urna Crédito: Reprodução/DivulgaCand
Pelo menos 17 pessoas foram presas neste domingo (15), durante a Operação Eleições 2020 da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), em todo o Espírito Santo. Entre os detidos estão o candidato a prefeito de Cariacica Ivan Bastos (MDB), o candidato a vice em Cachoeiro de Itapemirim Osmar da Silva (SD) e um candidato a vereador de Vila Velha. Os três candidatos praticavam boca de urna. 
De acordo com o balanço divulgado pela Sesp no final da tarde deste domingo (15), foram 547 ocorrências registrada pelo Ciodes em todo o Espírito Santo, sendo 344 delas na Região Metropolitana da Grande Vitória e 203 no interior do Estado. Cariacica foi o município com mais ocorrências (110), seguida por Vitória e Serra (62 cada uma) e Vila Velha (54).
Já pelo Disque-Denúncia foram 264 denúncias em todo o Estado, sendo 106 na Região Metropolitana da Grande Vitória e 156 no interior. 
Polícia prende 17 pessoas por crimes eleitorais no Espírito Santo

CRIME ELEITORAL

Ao todo foram 12 ocorrências por crime eleitoral. Nove pessoas foram presas por boca de urna, sendo quatro em Cariacica e as demais nos municípios de Serra, Vila Velha, Iúna, Cachoeiro de Itapemirim e Piúma. 
Outras seis pessoas foram presas  por presas por compra de votos: quatro em Muqui e duas em Guaçuí. Uma pessoa também foi presa por tumultuar um local de votação em Vila Velha, e outra foi presa em Cariacica por porte ilegal de arma. 

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