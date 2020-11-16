Polícia prende 17 pessoas por crimes eleitorais no Espírito Santo

Os candidatos a prefeito de Cariacica Ivan Bastos (MDB) e a vice em Cachoeiro Osmar da Silva (SD) foram detidos por prática de boca de urna

Outras seis pessoas foram presas por presas por compra de votos: quatro em Muqui e duas em Guaçuí. Uma pessoa também foi presa por tumultuar um local de votação em Vila Velha, e outra foi presa em Cariacica por porte ilegal de arma.