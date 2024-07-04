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Eleições 2024

Coronel dos Bombeiros é o oitavo pré-candidato a prefeito de Vitória

Wagner Borges, de 50 anos, diz que conversa com três partidos e vai analisar a qual legenda deve se filiar; veja o que ele disse à reportagem de A Gazeta na tarde desta quinta-feira (4)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

04 jul 2024 às 17:34

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 17:34

Tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros
Coronel Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, vai disputar Prefeitura de Vitória Crédito: Iara Diniz
O coronel do Corpo de Bombeiros Wagner Borges, de 50 anos, é o mais novo pré-candidato na disputa pela Prefeitura de Vitória, sendo o oitavo a dar o nome para a disputa. Em conversa com a reportagem de A Gazeta na tarde desta quinta-feira (4), o militar afirmou que recebeu o convite de três partidos para representá-los, e que ainda avalia a qual legenda vai se filiar. 
Diferentemente de outras categorias, em que é necessário se desincompatibilizar do cargo de quatro a seis meses de antecedência antes do pleito, servidores públicos podem se afastar de suas funções três meses antes das eleições. É o caso de Wagner, que atualmente é diretor de Operações. O prazo limite da Justiça Eleitoral é até sexta-feira (5) e o pedido de afastamento já foi feito. Além disso, por ser militar a da ativa, o coronel tem até 15 de agosto para se filiar a um partido.
O oficial dos Bombeiros era cotado para disputar as eleições em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo Wagner, esse era um pedido de amigos e lideranças políticas que citavam o quanto ele conhece e já fez pelo local. "Houve pedidos da sociedade para que eu disputasse a eleição em São Mateus, Vila Velha e Vitória", declarou. Mas o coronel acabou decidindo mesmo por entrar no jogo na Capital.
"Busco estar sempre ao lado da solução e não do problema. Eu sempre prezei pelo equilíbrio, porque os extremos enganam muito e nos colocam na margem do perigo. Eu tenho meus princípios pessoais e políticos, mas não sou o dono da verdade e da razão. É preciso refletir sobre a polarização entre o ódio e a ociosidade, porque ninguém ganha com isso, muito menos a política e a sociedade. Eu sou o cidadão, sou a cidade e sou Vitória", afirmou.
Morando em Vila Velha atualmente, o pré-candidato transferiu o domicílio eleitoral para Vitória, com base no local de trabalho. "São 30 anos no Corpo de Bombeiros, desses, a maioria na Capital", pontuou. 
Em 2020, o Coronel Wagner foi candidato à Prefeitura de Vila Velha pelo PL e ficou em 4º lugar, com 6,73% dos votos. Em 2022, tentou uma vaga no Congresso Nacional, disputando uma cadeira de deputado federal pelo Republicanos: ele obteve 13.379 votos e não foi eleito. 
Além de Wagner, são confirmados como pré-candidatos o empresário Du Kawasaki (Avante), a vice-prefeita Capitã Estéfane (Podemos), os deputados estaduais Camila Valadão (Psol), Capitão Assumção (PL) e João Coser (PT), além do ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB). Lorenzo Pazolini (Republicanos) integra a lista como cotado, pois ainda não confirmou oficialmente se vai entrar na disputa.

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