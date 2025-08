Decisão de Moraes

Como políticos do ES reagiram à prisão domiciliar de Bolsonaro

Tando da direita quando da esquerda, senadores, deputados e vereadores usaram as redes sociais para lamentar ou comemorar a nova medida restritiva decretada ao ex-presidente

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 13:23

Políticos do Espírito Santo usaram as redes sociais para se manifestar sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Entre os bolsonaristas, houve críticas à decisão do magistrado. Por outro lado, entre os da esquerda, comemorações.>

O senador Magno Malta, presidente do PL, partido de Bolsonaro, no Estado, se manifestou contra a decisão de Moraes e alegou que prender o ex-presidente é "prender parte do Brasil". "Moraes triplica a aposta, mas nós seguimos firmes na luta! Já tentaram matar, agora tentam calar — mas não vão conseguir. A voz de Bolsonaro é a voz de milhões e ela não será silenciada. Nós vamos vencer", escreveu nas redes sociais.>

O deputado federal Evair de Melo (PP) afirmou que Moraes comete perseguição e se disse a favor de um pedido de impeachment do ministro. "Alexandre de Moraes transforma o STF em instrumento de perseguição política. A prisão domiciliar de Bolsonaro, sem condenação, sem crime concreto, é mais um capítulo de um autoritarismo escancarado. Isso é abuso de poder! Isso é vingança, não Justiça!", manifestou.>

Já o deputado estadual Capitão Assumção (PL) chamou Moraes de tirano e pediu uma reação do Senado. "Hoje o Brasil assistiu a mais um ato de tirania judicial: Alexandre de Moraes decreta prisão domiciliar sem crime, sem sentença, sem respaldo jurídico. A democracia virou refém de um ministro que se julga imperador da nação. Até quando o Senado vai se esconder? Se hoje calarem Bolsonaro, amanhã calarão qualquer um de nós. O Brasil não será escravo de um déspota de toga!".>

Na mesma linha, o deputado federal Messias Donato (Republicanos) cobrou que os senadores se posicionem contra a prisão domiciliar do ex-presidente. "Estamos em Brasília nesse momento em um ato espontâneo dos brasileiros contra a decisão arbitrária de Moraes. O senado precisa ser firme contra o autoritarismo que está destruindo a nossa democracia. Reaja, Senado!".>

A deputada federal Jack Rocha (PT) fez uma publicação informando sobre a prisão domiciliar de Bolsonaro com a legenda "medida judicial se cumpre". Logo depois, compartilhou um vídeo do momento em que a TV Globo noticiou, no plantão, a nova medida adotada por Moraes. A parlamentar afirmou que o ex-presidente vem desafiando a Justiça e as medidas cautelares. "A história não perdoa. A democracia resiste. Bolsonaro na cadeia é necessário para que o país siga democrático", declarou. >

O também deputado federal Helder Salomão (PT) compartilhou o mesmo vídeo a afirmou que a Justiça está agindo. "Prisão domiciliar para Bolsonaro. A decisão do ministro Alexandre de Moraes confirma o que o Brasil inteiro já sabe: Bolsonaro nunca respeitou a democracia nem as instituições do nosso país. Mesmo após investigações e medidas cautelares, continuou usando aliados e familiares para atacar o STF e estimular a desordem institucional", afirmou.>

A deputada estadual Camila Valadão (Psol) compartilhou um vídeo dançando ao som da música Velocidade da Luz, do Grupo Revelação, com a letra "Vou-me embora agora, vou. Embora para outro planeta". "Moraes decreta a prisão domiciliar do inelegível por descumprimento das medidas cautelares. Grande dia!", comemorou a parlamentar.>

Já a vereadora Karla Coser (PT), da Câmara de Vitória, defendeu que não haja anistia para os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, incluindo Bolsonaro. "Para quem não está acostumado a seguir regras, até porque quis dar um golpe de Estado, o recado é um só: as instituições brasileiras não vão se curvar aos desmandos golpistas!", manifestou.>

