Operação Revenant

PF investiga possível vazamento de receituários de hospitais no ES

Caso veio à tona durante busca e apreensão realizada nesta quarta-feira (6), quando foram localizados documentos que não deveriam ter saído do ambiente hospitalar

A Polícia Federal investiga o possível vazamento de receituários médicos de hospitais do Espírito Santo . O compartilhamento dessas informações, que deveriam ficar restritos ao ambiente hospitalar, veio à tona após a corporação descobrir que farmácias da Grande Vitória utilizaram dados de pacientes em um esquema de fraude ao Programa Farmácia Popular , do governo Federal.>

No Farmácia Popular, os beneficiários conseguem obter medicamentos a custos reduzidos e até de graça. Desta forma, as farmácias cadastradas no programa precisam enviar as informações dos pacientes e dos produtos vendidos ao governo federal para serem ressarcidas.>