O que fazer para equilibrar as contas?

As campanhas eleitorais podem até tentar evitar o assunto, mas os candidatos à presidência da República certamente não ignoram que, seja quem for o eleito, terá que implementar, com urgência, um ajuste fiscal que contemple um corte de gastos rigoroso para evitar o colapso iminente das contas públicas brasileiras.





Basta verificar os dados mais recentes divulgados pelo Banco Central sobre a economia: o primeiro semestre fechou com uma dívida pública de R$ 10,8 trilhões (R$ 200 bilhões superiores ao mês anterior) registrando o recorde de representar 81,9% do PIB. A previsão é a de que a dívida chegue a 82,5% do PIB no final deste ano. E se continuar no mesmo ritmo chegará a 100% do PIB em 2032.





O déficit nominal das contas públicas é o maior das duas últimas décadas: média de 8,6% no período do atual governo (de 2023 a 2026), muito superior aos 3,79% do primeiro governo Lula (de 2003 a 2006). O gasto público no primeiro semestre de 2026 cresceu 12,3% em termos reais (acima da inflação) se comparado ao mesmo período do ano passado.