A minha, a sua e a Odisseia de Nolan

O poema épico de Homero é tudo, menos literal. Interpretações diversas são o que permitem que palavras cantadas em volta da fogueira, há quase três mil anos, sobrevivam ao tempo e ecoem dentro de nós com novas perguntas.

O mito da Odisseia traz para mais perto dos mortais a possibilidade divina das escolhas. Odisseu, ou Ulisses, o mestre da astúcia, o gênio estrategista da Guerra de Troia, foi submetido a toda sorte de provas para algo que parecia demasiado simples: voltar para casa.





E foi assim que uma viagem de algumas semanas transformou-se em uma jornada de dez anos. Ulisses, que jamais quis ir à guerra, passou vinte anos fora do lar ou fora de si, quando interpretado simbolicamente.

A prova de que a Odisseia está viva é a liberdade que ela tem de ser nova todos os dias. Ela pode ser minha, sua ou do Nolan. Sobrevive porque aceita ser reescrita, revista, redesenhada. Um mito morto só aceita o silêncio.

Ninguém precisa ter lido Homero para assistir à Odisseia, mas todo mundo sai do cinema filosofando de alguma forma. Cada um fala de um recorte muito íntimo. Uma amiga sentiu falta do romance, queria mais Ulisses e Penélope; outro amigo percebeu a ausência de Laertes, pai do Odisseu, outro da estratégia de ser “Ninguém” diante do ciclope Polifemo. Na verdade, todos queremos contar um pouco da história, trazê-la para perto de nós.