Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • 'A Odisseia' arrecada US$ 900 milhões em cinemas pelo mundo
Cinema

'A Odisseia' arrecada US$ 900 milhões em cinemas pelo mundo

O longa deve alcançar a marca de US$ 1 bilhão em ingressos vendidos em breve
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 11:13

Filme A Odisseia
Reprodução / Filme A Odisseia
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "A Odisseia", de Christopher Nolan, já arrecadou US$ 900 milhões, cerca de R$ 4,57 bilhões, em bilheteria global. O longa deve alcançar a marca de US$ 1 bilhão em ingressos vendidos em breve, se igualando as animações "Toy Story 5" e "Super Mario Galaxy" e "Michael", cinebiografia de Michael Jackson.
O filme de Nolan, porém, está próximo de alcançar a marca mesmo com uma classificação indicativa mais alta, de 14 anos "Toy Story 5" e "Super Mario Galaxy" têm classificação livre, o que ajuda a levar mais público para às salas, incluindo adultos e crianças.
Por enquanto, "Toy Story 5" é o filme de maior bilheteria do ano. O quinto capítulo da franquia da Pixar ultrapassou "Super Mario Galaxy", segunda adaptação para a telona do videogame da Nintendo, e "Michael", cinebiografia polêmica de Michael Jackson.
"Toy Story 5" deve se tornar a maior bilheteria da história da franquia, ultrapassando "Toy Story 4".

Veja Também 

Em &#8220;A Odisseia&#8221;, Matt Damon vive o rei Odisseu na longa volta para casa depois da Guerra de Troia (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)

"A Odisseia" e o fascínio dos dramas humanos

Imagem de destaque

Maior equívoco do filme 'A Odisseia' é misoginia do diretor Christopher Nolan, diz especialista em mitologia grega

Imagem de destaque

'A Odisseia': 9 coisas que você precisa saber para entender a epopeia que virou filme

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baixa libido: quando o desejo sexual pode ser um sinal do organismo
Imagem de destaque
Dia dos Pais: conheça o significado espiritual da figura paterna em nossa vida
Alunos podem participar de competição nacional do Senac
Senac-ES prorroga inscrições para cursos profissionais com bolsa de até R$ 600

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados