'A Odisseia' arrecada US$ 900 milhões em cinemas pelo mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "A Odisseia", de Christopher Nolan, já arrecadou US$ 900 milhões, cerca de R$ 4,57 bilhões, em bilheteria global. O longa deve alcançar a marca de US$ 1 bilhão em ingressos vendidos em breve, se igualando as animações "Toy Story 5" e "Super Mario Galaxy" e "Michael", cinebiografia de Michael Jackson.

O filme de Nolan, porém, está próximo de alcançar a marca mesmo com uma classificação indicativa mais alta, de 14 anos "Toy Story 5" e "Super Mario Galaxy" têm classificação livre, o que ajuda a levar mais público para às salas, incluindo adultos e crianças.

Por enquanto, "Toy Story 5" é o filme de maior bilheteria do ano. O quinto capítulo da franquia da Pixar ultrapassou "Super Mario Galaxy", segunda adaptação para a telona do videogame da Nintendo, e "Michael", cinebiografia polêmica de Michael Jackson.