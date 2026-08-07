Carros de aplicativo não podem ter propaganda eleitoral

Na última semana, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) firmou entendimento no sentido de que é ilícita a propaganda eleitoral veiculada por meio de adesivos afixados em veículos utilizados para o transporte remunerado de passageiros por aplicativos.





A conclusão foi alcançada no julgamento de recurso especial interposto contra decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), que havia aplicado multa no valor de R$ 2 mil a um candidato cuja propaganda foi divulgada, durante as eleições municipais de 2024, mediante conhecido adesivo microperfurado contendo seu nome e o número com o qual disputava o pleito, instalado em um automóvel destinado ao transporte de passageiros.





A decisão do TSE revela-se juridicamente acertada e representa importante atualização da interpretação das normas eleitorais diante das novas dinâmicas sociais e econômicas. A crescente utilização de plataformas digitais de transporte transformou esses veículos em espaços de circulação intensa e permanente, circunstância que impõe ao Direito Eleitoral o desafio de adaptar institutos tradicionais às novas formas de utilização dos bens privados.