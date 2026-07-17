Os supersalários dos “CEOs da administração pública”

Trata-se, segundo ele, de “um estrato no alto do Estado” que “define a própria remuneração e captura a maior fatia do orçamento de seus órgãos”. O pesquisador lamenta que tal situação ocorra já que “cada real gasto com supersalário é um real a menos para saúde e educação”. A solução óbvia, aponta o pesquisador, “é fazer o teto constitucional valer” de verdade.





A Transparência Brasil tem continuamente criticado os supersalários do funcionalismo público brasileiro que driblam o teto constitucional. Para a diretora-executiva Juliana Sakai, o Judiciário e Ministério Público têm distorcido “o que é ou não remuneração e indenização, para se enriquecer às custas dos cofres públicos”.





A gastança desenfreada do suado dinheiro pago pelo contribuinte brasileiro não se limita, entretanto, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público.





O governo federal tem distribuído generosos “pacotes de bondades” nesta época pré-eleitoral, como os financiamentos subsidiados para entregadores de aplicativos, caminhoneiros, taxistas e motoristas de aplicativos, ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda, expansão do crédito consignado privado e do Minha Casa, Minha Vida, renegociação de dívidas dos “Desenrolas” e subsídios em energia e gás de cozinha, entre outros. A estimativa é a de que essas “bondades” somadas ultrapassem R$ 200 bilhões.





O Congresso Nacional não fica atrás e, além da farra das emendas – sabe-se agora que elas também são terceirizadas –, que somam R$ 50 bilhões anuais, a cada semana são criadas novas despesas para serem pagas pelo povo brasileiro.





A mais recente delas foi a aprovação da aposentadoria especial para agentes de saúde que, se entrar em vigor, representa um gasto adicional de R$ 27 bilhões nos próximos dez anos.





Os nossos parlamentares fingem desconhecer que a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe a criação ou alteração de despesas obrigatórias sem indicar as respectivas medidas compensatórias.