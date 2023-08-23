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Economia do Cotidiano

Câmara aprova arcabouço fiscal; saiba como vai funcionar o novo regime para as contas públicas

A análise é do comentarista Celso Bissoli

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 18:31

Publicado em 

23 ago 2023 às 18:31
Economia, alta, inflação, crise econômica, aumento
Economia Crédito: Freepik
Nesta edição do Economia do Cotidiano, com o comentarista Celso Bissoli, o tema em destaque é o arcabouço fiscal. Desenhado pela equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com a participação de técnicos de outras pastas, como as de Planejamento e Gestão, o novo arcabouço fiscal foi aprovado na Câmara 379 votos a favor e 64 contrários, e vai agora para a sanção presidencial. O conjunto de regras vai permitir que o governo tenha recursos para programas sociais e para manter funcionando a máquina pública sem que haja um descontrole de gastos e um excesso de endividamento. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 23-08-23

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