Arraiá dos chefs: confira receita de pavê de paçoca com chocolate

Crédito: Patricia Pinho

Desta vez, o "Arraiá dos Chefs" sugere um pavê de paçoca com chocolate criado pela confeiteira Patricia Pinho, chef da doceria Via Gourmet, em Vitória. A lista de ingredientes e as instruções de preparo estão logo abaixo do vídeo. Bora assistir?

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VOCÊ VAI PRECISAR DE:

800g de doce de leite cremoso

350 ml de chantilly



150g de biscoito de maisena



250g de gotas de chocolate (pode ser ao leite, meio amargo ou um blend de ambos)



200g de creme de leite



6 rolhas de paçoca (reserve duas para decorar)



Rende de 12 a 15 porções

COMO FAZER:

Musse de paçoca: em uma batedeira, bata o chantilly bem gelado. Misture-o com o doce de leite, cuidadosamente, até que se forme uma musse bem leve. Adicione a paçoca esfarelada e mexa delicadamente. Reserve.

Ganache: misture as gotas de chocolate com o creme de leite e leve ao microondas por 1 minuto. Mexa até dissolver bem o chocolate. Se for preciso, coloque mais 30 segundos no microondas e mexa novamente.