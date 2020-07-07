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Arraiá dos chefs: confira receita de pavê de paçoca com chocolate

Acompanhe o passo a passo da sobremesa assinada pela chef Patricia Pinho, da doceria Via Gourmet. A base é uma musse de doce de leite leve e fácil de fazer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 13:00

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 13:00

Pavê de paçoca e doce de leite com ganache de chocolate da chef Patricia Pinho
  Crédito: Patricia Pinho
Sobremesas e doces juninos são a parte mais tentadora do cardápio de um arraiá. Nossa série de receitas inspiradas em comidas e ingredientes típicos de São João já mostrou o passo a passo de maçã e morango do amor, com a chef e professora de confeitaria Andrea Souto.
Desta vez, o "Arraiá dos Chefs" sugere um pavê de paçoca com chocolate criado pela confeiteira Patricia Pinho, chef da doceria Via Gourmet, em Vitória. A lista de ingredientes e as instruções de preparo estão logo abaixo do vídeo. Bora assistir?

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

  • 800g de doce de leite cremoso
  • 350 ml de chantilly
  • 150g de biscoito de maisena
  • 250g de gotas de chocolate (pode ser ao leite, meio amargo ou um blend de ambos)
  • 200g de creme de leite
  • 6 rolhas de paçoca (reserve duas para decorar)
  • Rende de 12 a 15 porções

COMO FAZER:

Musse de paçoca: em uma batedeira, bata o chantilly bem gelado. Misture-o com o doce de leite, cuidadosamente, até que se forme uma musse bem leve. Adicione a paçoca esfarelada e mexa delicadamente. Reserve.
Ganache: misture as gotas de chocolate com o creme de leite e leve ao microondas por 1 minuto. Mexa até dissolver bem o chocolate. Se for preciso, coloque mais 30 segundos no microondas e mexa novamente.
Montagem: em uma travessa ou em taças individuais, intercale camadas da musse de paçoca e biscoitos. Por último, cubra com  ganache de chocolate. Decore com o restante da paçoca.

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