Arraiá dos chefs: confira receita de pavê de paçoca com chocolate

Sobremesas e doces juninos são a parte mais tentadora do cardápio de um arraiá. Nossa série de receitas inspiradas em comidas e ingredientes típicos de São João já mostrou o passo a passo de maçã e morango do amor, com a chef e professora de confeitaria Andrea Souto.
Desta vez, o "Arraiá dos Chefs" sugere um pavê de paçoca com chocolate criado pela confeiteira Patricia Pinho, chef da doceria Via Gourmet, em Vitória. A lista de ingredientes e as instruções de preparo estão logo abaixo do vídeo. Bora assistir?
VOCÊ VAI PRECISAR DE:
- 800g de doce de leite cremoso
- 350 ml de chantilly
- 150g de biscoito de maisena
- 250g de gotas de chocolate (pode ser ao leite, meio amargo ou um blend de ambos)
- 200g de creme de leite
- 6 rolhas de paçoca (reserve duas para decorar)
- Rende de 12 a 15 porções
COMO FAZER:
Musse de paçoca: em uma batedeira, bata o chantilly bem gelado. Misture-o com o doce de leite, cuidadosamente, até que se forme uma musse bem leve. Adicione a paçoca esfarelada e mexa delicadamente. Reserve.
Ganache: misture as gotas de chocolate com o creme de leite e leve ao microondas por 1 minuto. Mexa até dissolver bem o chocolate. Se for preciso, coloque mais 30 segundos no microondas e mexa novamente.
Montagem: em uma travessa ou em taças individuais, intercale camadas da musse de paçoca e biscoitos. Por último, cubra com ganache de chocolate. Decore com o restante da paçoca.