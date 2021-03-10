Com açúcar e afeto

Aprenda a preparar risoto doce de forno com praliné

Para finalizar a receita, que traz o aconchego típico das sobremesas de avó, você pode usar paçoquinha de amendoim esfarelada

Publicado em 10 de Março de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Risoto doce de forno com praliné de amêndoas
Risoto doce da receita é feito com arroz carnaroli e fica pronto em 45 minutos Crédito: Josapar/Divulgação
Arroz doce é o tipo de receita que abraça por dentro. Mas esse clássico da confeitaria pode ficar ainda mais atrativo, com um acabamento pra lá de chique, o praliné, doce belga à base de amêndoa caramelizada. Se você tiver um maçarico, melhor ainda. Sabe por quê? Descubra a seguir.  

RISOTO DOCE DE FORNO COM PRALINÉ

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 45 minutos
Execução: média
Utensílio: maçarico (para finalizar)
  • INGREDIENTES: 
  • Praliné*:
  • 1 ½ xícara (chá) de açúcar⠀
  • ¼ de xícara (chá) de água⠀
  • ¼ de colher (chá) de sal⠀
  • 1 xícara (chá) de amêndoas em lascas⠀
  • Manteiga para untar⠀
  • Risoto:
  • 1 litro de água fervente⠀
  • 4 ramos de erva-cidreira/capim-limão⠀
  • 1 xícara (chá) de arroz do tipo carnaroli⠀
  • 6 colheres (chá) de açúcar⠀
  • ¼ de xícara (chá) de vinho branco seco⠀
  • 1 colher (sopa) de manteiga⠀
  • Raspas de 1 limão-siciliano⠀
  • 300ml de creme de leite fresco⠀
  • Finalização:
  • 6 colheres (sopa) de açúcar cristal⠀
  • *Você pode substituir o praliné por paçoquinha de amendoim esfarelada.
  • MODO DE PREPARO (praliné):
  1. Em uma panela, coloque o açúcar, a água, o sal e misture bem. 
  2. Leve ao fogo médio e deixe ferver até açucarar. 
  3. Sem mexer, deixe a panela em fogo baixo até o açucarado derreter e formar o praliné. 
  4. Logo em seguida, misture as amêndoas. 
  5. Espalhe sobre uma placa de silicone ou coloque em uma forma untada com manteiga. 
  6. Deixe esfriar e quebre grosseiramente. Reserve.⠀
  • MODO DE PREPARO (risoto):
  1. Em um recipiente, coloque a água fervente e adicione a erva-cidreira, deixando em infusão por cinco minutos. Em seguida, retire a erva e reserve o chá. 
  2. Em uma panela, coloque o arroz, o açúcar e misture bem. Junte o vinho, mexendo até que a bebida evapore.
  3. Cozinhe o arroz, acrescentando o chá aos poucos até ficar al dente. 
  4. Finalize com a manteiga, parte das raspas de limão e, em seguida, misture o creme de leite.⠀
  • MONTAGEM:
  • Porcione o risoto em recipientes refratários individuais e leve ao forno em banho-maria até dourar. Ao servir, polvilhe as raspas de limão-siciliano restantes, cubra com uma camada generosa de açúcar cristal e doure com um maçarico para formar uma casquinha de açúcar. Para finalizar, decore com o praliné e sirva em seguida, ainda quente.⠀
Receita cedida pela marca Tio João (Josapar). Veja mais em leia.ag/receitas

