Aprenda a preparar risoto doce de forno com praliné

Arroz doce é o tipo de receita que abraça por dentro. Mas esse clássico da confeitaria pode ficar ainda mais atrativo, com um acabamento pra lá de chique, o praliné, doce belga à base de amêndoa caramelizada. Se você tiver um maçarico, melhor ainda. Sabe por quê? Descubra a seguir.
RISOTO DOCE DE FORNO COM PRALINÉ
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 45 minutos
Execução: média
Utensílio: maçarico (para finalizar)
- INGREDIENTES:
- Praliné*:⠀
- 1 ½ xícara (chá) de açúcar⠀
- ¼ de xícara (chá) de água⠀
- ¼ de colher (chá) de sal⠀
- 1 xícara (chá) de amêndoas em lascas⠀
- Manteiga para untar⠀
- Risoto:
- 1 litro de água fervente⠀
- 4 ramos de erva-cidreira/capim-limão⠀
- 1 xícara (chá) de arroz do tipo carnaroli⠀
- 6 colheres (chá) de açúcar⠀
- ¼ de xícara (chá) de vinho branco seco⠀
- 1 colher (sopa) de manteiga⠀
- Raspas de 1 limão-siciliano⠀
- 300ml de creme de leite fresco⠀
- Finalização:⠀
- 6 colheres (sopa) de açúcar cristal⠀
- *Você pode substituir o praliné por paçoquinha de amendoim esfarelada.
- MODO DE PREPARO (praliné):
- Em uma panela, coloque o açúcar, a água, o sal e misture bem.
- Leve ao fogo médio e deixe ferver até açucarar.
- Sem mexer, deixe a panela em fogo baixo até o açucarado derreter e formar o praliné.
- Logo em seguida, misture as amêndoas.
- Espalhe sobre uma placa de silicone ou coloque em uma forma untada com manteiga.
- Deixe esfriar e quebre grosseiramente. Reserve.⠀
- MODO DE PREPARO (risoto):
- Em um recipiente, coloque a água fervente e adicione a erva-cidreira, deixando em infusão por cinco minutos. Em seguida, retire a erva e reserve o chá.
- Em uma panela, coloque o arroz, o açúcar e misture bem. Junte o vinho, mexendo até que a bebida evapore.
- Cozinhe o arroz, acrescentando o chá aos poucos até ficar al dente.
- Finalize com a manteiga, parte das raspas de limão e, em seguida, misture o creme de leite.⠀
- MONTAGEM:
- Porcione o risoto em recipientes refratários individuais e leve ao forno em banho-maria até dourar. Ao servir, polvilhe as raspas de limão-siciliano restantes, cubra com uma camada generosa de açúcar cristal e doure com um maçarico para formar uma casquinha de açúcar. Para finalizar, decore com o praliné e sirva em seguida, ainda quente.⠀
Receita cedida pela marca Tio João (Josapar). Veja mais em leia.ag/receitas.