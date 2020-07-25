Assadas ou fritas, as empanadas estão em alta no delivery

Quem já foi a um restaurante argentino ou viajou até o país do tango, certamente já comeu empanadas. Embora não sejam uma invenção dos hermanos, é deles o crédito por torná-las únicas e irresistíveis. De origem espanhola, equivalem aos pastéis que conhecemos bem, mas têm diferenças na massa, no formato e no recheio de acordo com a região onde são feitas.