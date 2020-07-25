Assadas ou fritas, as empanadas estão em alta no delivery

Quem já foi a um restaurante argentino ou viajou até o país do tango, certamente já comeu empanadas. Embora não sejam uma invenção dos hermanos, é deles o crédito por torná-las únicas e irresistíveis. De origem espanhola, equivalem aos pastéis que conhecemos bem, mas têm diferenças na massa, no formato e no recheio de acordo com a região onde são feitas.
Uma empanada clássica traz nas bordas uma dobradura característica, e a suculência de seu recheio faz toda a diferença. Ficou com vontade? Confira a seguir três estilos que encontramos em restaurantes da Grande Vitória, disponíveis para entrega, retirada e encomenda.
À MODA COLOMBIANA
O La Dolina é famoso pelas empanadas, fiéis ao estilo de Mendoza, cidade natal de um dos sócios. O restaurante argentino entrega a iguaria com oito tipos de recheio (a partir de R$ 7,50). A mais pedida é a Negra Sosa, de carne picada na faca e gorgonzola, e a El Pupito, de polvo com páprica e ovo, é novidade. Delivery: Shipp, iFood e pedir.to/dolina. República, Vitória. FOTO: Gabriel Lordello.
Argentina, Chile e Peru estão representados no cardápio do El Libertador, que tem como opção tanto empanadas assadas como fritas. A Lunita Tucumana é frita e traz no recheio carne desfiada de novilha (R$ 9, acompanhada por molho de tomate apimentado com um toque de coentro). Delivery: (27) 3025-1516, iFood e Shipp. Mata da Praia, Vitória. FOTO: Evelize Calmon
A empanada ao estilo da Colômbia, com massa de milho, é uma opção no Parceros Brasil. Só há um tipo de recheio, bem tradicional naquele país, à base de purê de batata, carne desfiada, alho, cominho e molho hogao colombiano (aqui feito com tomate, cebola, alho e cominho). Quanto: R$ 7 duas unidades, com vinagrete da casa. O restaurante fica em Morada de Laranjeiras, Serra. Delivery: (27) 99731-7394 (entrega semanal em Vitória e Vila Velha) e iFood. FOTO: Parceros Brasil