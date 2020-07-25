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Irresistíveis

Assadas ou fritas, as empanadas estão em alta no delivery

Parecem pastéis, mas não são! Reunimos três estilos diferentes dessa típica iguaria latina para pedir em restaurantes da Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2020 às 13:00

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 13:00

Quem já foi a um restaurante argentino ou viajou até o país do tango, certamente já comeu empanadas. Embora não sejam uma invenção dos hermanos, é deles o crédito por torná-las únicas e irresistíveis. De origem espanhola, equivalem aos pastéis que conhecemos bem, mas têm diferenças na massa, no formato e no recheio de acordo com a região onde são feitas. 
Uma empanada clássica traz nas bordas uma dobradura característica, e a suculência de seu recheio faz toda a diferença. Ficou com vontade? Confira a seguir três estilos que encontramos em restaurantes da Grande Vitória, disponíveis para entrega, retirada e encomenda.

À MODA COLOMBIANA

O La Dolina é famoso pelas empanadas, fiéis ao estilo de Mendoza, cidade natal de um dos sócios. O restaurante argentino entrega a iguaria com oito tipos de recheio (a partir de R$ 7,50). A mais pedida é a Negra Sosa, de carne picada na faca e gorgonzola, e a El Pupito, de polvo com páprica e ovo, é novidade. Delivery: Shipp, iFood e pedir.to/dolina. República, Vitória. FOTO: Gabriel Lordello.
Argentina, Chile e Peru estão representados no cardápio do El Libertador, que tem como opção tanto empanadas assadas como fritas. A Lunita Tucumana é frita e traz no recheio carne desfiada de novilha (R$ 9, acompanhada por molho de tomate apimentado com um toque de coentro). Delivery: (27) 3025-1516, iFood e Shipp. Mata da Praia, Vitória. FOTO: Evelize Calmon
A empanada ao estilo da Colômbia, com massa de milho, é uma opção no Parceros Brasil. Só há um tipo de recheio, bem tradicional naquele país, à base de purê de batata, carne desfiada, alho, cominho e molho hogao colombiano (aqui feito com tomate, cebola, alho e cominho). Quanto: R$ 7 duas unidades, com vinagrete da casa. O restaurante fica em Morada de Laranjeiras, Serra. Delivery: (27) 99731-7394 (entrega semanal em Vitória e Vila Velha) e iFood. FOTO: Parceros Brasil  

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