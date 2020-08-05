Dia dos Pais: 8 dicas de presentes com cerveja artesanal

Crédito: Shutterstock

Herdei o apreço por cervejas do meu pai. Ele, apesar de ser mais bebedor do que entendedor, foi quem me encorajou a entrar de vez no mundo cervejeiro. Como bom pai coruja, é do tipo que adora me ouvir falar sobre estilos, processos de fabricação e até harmonizações, apesar de não entender muita coisa.

Meu pai também enche a boca para dizer que a filha dele faz cerveja, e tira onda com os amigos. Sempre que podemos, brindamos juntos os bons momentos - com a nossa bebida favorita, é claro.

Se você vai passar o Dia dos Pais com o seu pai e quer dicas para acertar no presente, veja o que separei como sugestão e surpreenda! Na lista com kits de lojas e cervejarias do ES há opções a partir de R$ 60 para cervejeiro nenhum botar defeito.

1 - ORGULHO BRITÂNICO

A loja da franquia Mestre Cervejeiro em Vila Velha disponibilizou kits de garrafas e taças a partir de R$ 49,90 para o Dia dos Pais. Destaque para o kit da cervejaria britânica Fuller's com a lendária London Pride de 500ml, uma Premium Bitter, acompanhada de seu respectivo copo pint (R$ 129,90). Disponível para retirada na loja (Praia da Costa), que está funcionando em horário especial.

(R$ 129,90). Disponível para retirada na loja (Praia da Costa), que está funcionando em horário especial. Mais informações: (27) 3072-2000.

Kit com cerveja Fuller's London Pride e copo da marca Crédito: Mestre Cervejeiro/Divulgação

2 - BELGA COM ACESSÓRIOS

O kit Straffe Hendrik é uma boa pedida para pais cervejeiros com uma certa bagagem e que sabem apreciar cervejas complexas. Ele vem com uma garrafa da imponente cerveja belga Straffe Hendrik, no estilo Tripel ou Quadruppel, duas taças, um chaveiro e quatro porta-copos (R$ 179,46). Disponível na Mini Mercado Express (República, Vitória) para encomenda ou delivery.



Mais informações: (27) 3029-0999 ou Whatsapp 99861-0101 .



3 - TRIO PARA HOPHEADS

O kit com o trio lupulado da cervejaria paulistana Dogma (R$ 95) é ideal para agradar aos pais fãs de lúpulos americanos e de cervejas cítricas e perfumadas. Nessa sugestão da Mercado Beer, os estilos são American Pale Ale, American IPA e Double IPA. Disponível na loja (Praia do Canto, Vitória) e também para entrega, com taxa sob consulta.

Mais informações: (27) 3084-9656 ou Whatsapp (27) 99249-7526.

Kit com cervejas lupuladas da Dogma Crédito: Mercado Beer/Divulgação

4 - CAIXA ESPECIAL

O mais novo clube capixaba de assinatura de cervejas, Clube da Cerveja, preparou um kit para o Dia dos Pais que contém rótulos da Confraria Prata e outros mimos. Além das cervejas (uma Dortmunder Export, uma Belgian Blond Ale e uma American Pale Ale), a caixa especial (R$ 169,90) inclui um pacote de café arábica, um pote de geleia de hibisco, uma bandeja de copa de lombo suíno, uma taça Dublin e um boné. Disponível para encomendas pelo site www.clubedacervejaes.com.br.

5 - KIT COM GARRAFAS E CAMISA

A cervejaria Barba Ruiva (Domingos Martins) trouxe dois estilos sazonais para comemorar o Dia dos Pais: uma Altbier, em parceria com a cervejaria gaúcha Tupiniquim, e a premiada Rauchbock, colab com a Manobier. O kit de Dia dos Pais é personalizável, com seis garrafas de estilos à escolha (R$ 200) ou cinco garrafas e uma camiseta (R$ 250).

com a Manobier. O kit de Dia dos Pais é personalizável, com seis garrafas de estilos à escolha (R$ 200) ou cinco garrafas e uma camiseta (R$ 250). Mais informações: Whatsapp: (27) 99255-3028. Delivery na Grande Vitória.

Kit com cervejas e camiseta da Barba Ruiva Crédito: Barba Ruiva/Divulgação

6 - LUPULADAS + ACESSÓRIOS

A cervejaria canela-verde Hood (Praia da Costa) disponibilizou alguns kits com cervejas e acessórios a preços promocionais em seu catálogo virtual. Um deles, ideal para cervejeiros que curtem amargor, é o Kit Pai Lupulado, contendo uma garrafa da Mordida do Tyson, a Double IPA mais famosa da cervejaria; uma garrafa da NE IPA Hollyfield; uma taça e um porta-copos emborrachado.

Pedidos e mais informações: www.goomer.app/hood-tap-bar/menu.

7 - FRASES DE PAI PARA FILHO

A cervejaria Convento inovou para a data criando rótulos divertidos com frases que os pais costumam falar para os filhos. O kit especial, com seis garrafas de 500ml, inclui cervejas do estilo Pilsen e fica como sugestão para os pais com paladares cervejeiros básicos. Quanto: R$ 69,90. Disponível pelo aplicativo da cervejaria e pelo delivery.

Kit com cervejas para o Dia dos Pais da Convento Crédito: Convento/Divulgação

8 - CLÁSSICOS CERVEJEIROS

A KingBier selecionou três kits como sugestão para o Dia dos Pais. Um deles reúne rótulos clássicos: Blonde Ale, Pilsen e Red Ale. O trio é indicado para pais iniciantes no mundo das cervejas especiais e custa R$ 60, só com as garrafas, ou R$ 100 com um boné da marca incluso.

Encomendas e mais informações: Whatsapp (27) 99226-4206.

Kit com cervejas para o Dia dos Pais da Kingbier Crédito: Kingbier/Divulgação