Que tal um peixe frito à moda thai? Veja receita com salada de ervas

Peixe frito com salada de ervas + picles de cebola, pepino e rabanete Crédito: Bia Brunow

Dia desses, em Guarapari, meu pai chegou com uma dúzia de peroás comprados direto do barco. Eu estava de recesso e cozinharia para um batalhão faminto. Apesar da voracidade de alguns dos convidados e familiares, decidi que queria fazer aquele peixinho de forma diferente.

Pensar em uma receita, para mim, envolve duas coisas: 1 - O que tem disponível? Por sorte, eu tinha alguns legumes frescos, tempero verde e condimentos recém-comprados. Belíssimo começo. 2 - Para onde quero que a combinação de temperos me transporte? Nesse dia, eu estava na vibe de gengibre, alho, pimenta, limão e coentro. Bora dar um pulo nos Tigres Asiáticos, então?

A receita tradicional envolve algumas coisas um pouco difícei($) de encontrar por aqui - molho de tamarindo e molho de ostra, por exemplo. Mas, tenha em mente que com um chumaço de ervas frescas a gente também pode chegar longe. Além do mais, eu estava de folga, na praia, e não era uma possibilidade enfrentar o caos do supermercado. SEGUE O BAILE.

INGREDIENTES (para quatro pessoas):

4 peixes inteiros limpos (usei peroá, mas pode ser qualquer peixe de escamas, de preferência do mar - robalo, cioba ou dentão, por exemplo)



3 pimenta dedo-de-moça

5 dentes de alho

1 raiz de gengibre com cerca de 7 centímetros

2 cebolas roxas

8 folhas de limão ou 1 talo de capim-limão

2 maços de coentro fresco

2 maços de cebolinha fresca

2 maços de hortelã fresca

1 maço de manjericão fresco

6 limões taiti

1 xícara de shoyu

6 colheres (sopa) de geleia de pimenta

Amido de milho, farinha de trigo ou farinha de arroz para empanar

Óleo para fritar

Óleo de gergelim para finalizar (a gosto)

Crédito: Bia Brunow

COMO EU FIZ:

Comecei fazendo três cortes diagonais em cada lado dos peixes para que o tempero penetrasse mais. Em um processador (também pode ser na ponta da faca), fiz uma mistura de alho, talos de coentro, gengibre, suco de limão, pimenta, geleia de pimenta e shoyu.

No corte da barriga de cada peixe, coloquei duas folhas de limão, uma rodela de limão, talos de coentro e cebolinha. Reguei os peixes com a marinada e deixei descansar na geladeira por meia hora.

Retirei, sequei os peixes e empanei rapidamente na farinha só para dar uma textura a mais. Se quiser mais crocante, recomendo o método tradicional de empanar (farinha, ovo, farinha). Fritei em óleo bem quente por cerca de sete minutos.

Aproveitei a marinada levando o caldo ao fogo para reduzir um pouco. Fiz uma salada bem refrescante com as folhas de coentro, hortelã, manjericão e cebolinha. Piquei as cebolas em meia lua, bem fininhas, e finalizei com um pouco da pimenta dedo-de-moça.

De tempero para a salada usei sal, limão e umas gotas de óleo de gergelim. Para servir, reguei o peixe com um pouco da redução da marinada, cobri com a salada de ervas e fiquei muito orgulhosa com meu peroá diferentão.

SUGESTÃO PARA ACOMPANHAR:

Picles de cebola, pepino e rabanete:

1 xícara de vinagre de arroz; 1/2 xícara de saquê; 1/2 xícara de açúcar; sal a gosto

1 pepino; 2 rabanetes; 1 cebola roxa

Como fazer: leve o vinagre, o saquê, o sal e o açúcar ao fogo até levantar fervura. Desligue. Corte os legumes em fatias finas e regue com a mistura. Reserve na geladeira.

