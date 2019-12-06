Vegetariano

Steak de couve-flor com cuscuz e queijo de cabra: confira a receita

Legumes tostados são a estrela dessa combinação proposta pela cozinheira e colunista do Divirta-se, Bia Brunow. Preparo leva meia hora e rende duas porções
Redação de A Gazeta

05 dez 2019 às 21:56

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 21:56

Steak de couve-flor com cuscuz marroquino e creme de queijo de cabra Crédito: Bia Brunow
  • INGREDIENTES:
  • 1 couve-flor
  • 1 cebola cortada em cubos
  • 2 dentes de alho
  • 1 xícara de cuscuz marroquino
  • Meia cenoura cortada em cubos
  • Meia abobrinha cortada em cubos
  • 1 xícara de caldo caseiro de sua preferência
  • Azeite
  • Pápricas doce e defumada
  • Sal e pimenta-do-reino
  • Queijo de cabra cremoso
  • Hortelã fresca

MODO DE PREPARO:

Corte a couve-flor em fatias grandes, no sentido do comprimento. Tempere-as com as pápricas, sal e pimenta-do-reino e unte com azeite. Reserve.
Crédito: Bia Brunow
Salteie no azeite a cebola e o alho; acrescente a abobrinha e a cenoura; tempere com sal e pimenta-do-reino. Em um bowl, junte ao cuscuz uma colher de azeite e uma pitada de sal. Acrescente o caldo fervente, cubra com um pano limpo, deixando hidratar por mais ou menos dois minutos. Solte com um garfo e junte à mistura na frigideira.
Crédito: Bia Brunow
Grelhe o "filé" de couve-flor na frigideira quente. Amasse o queijo de cabra cremoso com um pouco de azeite e sirva com folhas de hortelã fresca.
Crédito: Bia Brunow

Rendimento:

2 porções

Tempo:

30 minutos

Complexidade:

Fácil
Acompanhe a colunista no Instagram.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado

