Steak de couve-flor com cuscuz e queijo de cabra: confira a receita

- INGREDIENTES:
- 1 couve-flor
- 1 cebola cortada em cubos
- 2 dentes de alho
- 1 xícara de cuscuz marroquino
- Meia cenoura cortada em cubos
- Meia abobrinha cortada em cubos
- 1 xícara de caldo caseiro de sua preferência
- Azeite
- Pápricas doce e defumada
- Sal e pimenta-do-reino
- Queijo de cabra cremoso
- Hortelã fresca
MODO DE PREPARO:
Corte a couve-flor em fatias grandes, no sentido do comprimento. Tempere-as com as pápricas, sal e pimenta-do-reino e unte com azeite. Reserve.
Salteie no azeite a cebola e o alho; acrescente a abobrinha e a cenoura; tempere com sal e pimenta-do-reino. Em um bowl, junte ao cuscuz uma colher de azeite e uma pitada de sal. Acrescente o caldo fervente, cubra com um pano limpo, deixando hidratar por mais ou menos dois minutos. Solte com um garfo e junte à mistura na frigideira.
Grelhe o "filé" de couve-flor na frigideira quente. Amasse o queijo de cabra cremoso com um pouco de azeite e sirva com folhas de hortelã fresca.
Rendimento:
2 porções
Tempo:
30 minutos
Complexidade:
Fácil
