Cozinha intuitiva da Bia

Salmão gravlax: receita escandinava é uma boa dica de petisco

Sabe aquelas fatias de salmão fininhas, levemente salgadas, normalmente servidas com pão e creme azedo nas delicatéssens? Veja como fazer em casa

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 15:00

Públicado em 

09 set 2020 às 15:00
Bia Brunow

Colunista

Bia Brunow

Receita de gravlax de salmão da chef Bia Brunow
Gravlax de salmão é uma receita escandinava de peixe curado Crédito: Bia Brunow
Sabe aquelas fatias de salmão fininhas, levemente salgadas, normalmente servidas com pão e creme azedo nas delicatéssens mais especiais da cidade? É o gravlax de salmão, uma daquelas coisas que eu sempre pensei ser impossível fazer em casa. Engano meu!
O gravlax de salmão, ou salmão gravlax, nada mais é do que um processo bem simples de cura de uma parte boa do filé do salmão. A receita é escandinava e surgiu na Idade Média, como uma forma de conservar melhor o peixe.

Para executar essa receita, ao contrário da de salmão defumado, não é necessária muita técnica. Basta ter um pouco de sal, açúcar e alguns temperos de sua preferência.
Nessa preparação, o mais difícil é ter um pouco de paciência: a peça tem que descansar na geladeira por, no mínimo, 12 horas, ou por até quatro dias. Depois de pronto, o gravlax dura até duas semanas na geladeira - se não for abocanhado antes.

SALMÃO CURADO (GRAVLAX)

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 30 minutos + mínimo de 12h na geladeira
Complexidade: fácil
Receita de gravlax de salmão da chef Bia Brunow
Receita original é temperada com endro ou dill, mas também fica ótima com coentro Crédito: Bia Brunow
INGREDIENTES: 
  • 300g de filé de salmão fresco
  • ½ xícara (chá) de sal
  • ½ xícara (chá) de açúcar mascavo
  • 2 colheres (sopa) de conhaque (ou vodca, ou cachaça)
  • ½ xícara (chá) de beterraba ralada
  • Pimenta-do-reino preta
  • Alguns ramos de coentro fresco ou brotos de coentro
MODO DE PREPARO:
  1. Escolha a parte mais grossa do filé de salmão e corte, de forma que fique uniforme, sem tirar a pele. 
  2. Disponha um plástico filme sobre a tábua de corte e coloque o filé com a pele para baixo. 
  3. Em uma tigela, misture o sal e o açúcar.
  4. Pincele o peixe com o conhaque (você pode usar outra bebida alcoólica destilada. Fica ótimo com cachaça ou vodca). 
  5. Tempere com a pimenta-do-reino e os ramos de coentro. A receita original é feita com endro ou dill, mas eu quis testar alguns brotos de coentro. Fica uma delícia também com tomilho fresco ou com sementes de coentro.
  6. Em seguida, cubra o peixe com a beterraba ralada e a mistura de sal e açúcar. Embale bem com o plástico e faça pequenos furos do lado da pele para que o líquido da cura escoe. 
  7. Coloque uma grade sobre uma assadeira e disponha o salmão, com a pele para baixo. Use alguma coisa para fazer peso no filé.
  8.  Leve à geladeira e deixe descansando por, no mínimo, 12 horas. 
  9. Depois desse tempo, desembale o filé, lave, seque bem e sirva fatias bem finas, sem a pele, com uma colherada de creme azedo e um bom pão!
Receita de gravlax de salmão da chef Bia Brunow
Uma sugestão é servir o gravlax com creme azedo Crédito: Bia Brunow
Bia Brunow

Bia Brunow é uma jornalista que virou cozinheira. Por aqui vamos ter muita cozinha afetiva, viagens e histórias contadas entre uma garfada e outra

