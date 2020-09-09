Salmão gravlax: receita escandinava é uma boa dica de petisco

Sabe aquelas fatias de salmão fininhas, levemente salgadas, normalmente servidas com pão e creme azedo nas delicatéssens mais especiais da cidade? É o gravlax de salmão, uma daquelas coisas que eu sempre pensei ser impossível fazer em casa. Engano meu!
O gravlax de salmão, ou salmão gravlax, nada mais é do que um processo bem simples de cura de uma parte boa do filé do salmão. A receita é escandinava e surgiu na Idade Média, como uma forma de conservar melhor o peixe.
Para executar essa receita, ao contrário da de salmão defumado, não é necessária muita técnica. Basta ter um pouco de sal, açúcar e alguns temperos de sua preferência.
Nessa preparação, o mais difícil é ter um pouco de paciência: a peça tem que descansar na geladeira por, no mínimo, 12 horas, ou por até quatro dias. Depois de pronto, o gravlax dura até duas semanas na geladeira - se não for abocanhado antes.
SALMÃO CURADO (GRAVLAX)
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 30 minutos + mínimo de 12h na geladeira
Complexidade: fácil
INGREDIENTES:
- 300g de filé de salmão fresco
- ½ xícara (chá) de sal
- ½ xícara (chá) de açúcar mascavo
- 2 colheres (sopa) de conhaque (ou vodca, ou cachaça)
- ½ xícara (chá) de beterraba ralada
- Pimenta-do-reino preta
- Alguns ramos de coentro fresco ou brotos de coentro
MODO DE PREPARO:
- Escolha a parte mais grossa do filé de salmão e corte, de forma que fique uniforme, sem tirar a pele.
- Disponha um plástico filme sobre a tábua de corte e coloque o filé com a pele para baixo.
- Em uma tigela, misture o sal e o açúcar.
- Pincele o peixe com o conhaque (você pode usar outra bebida alcoólica destilada. Fica ótimo com cachaça ou vodca).
- Tempere com a pimenta-do-reino e os ramos de coentro. A receita original é feita com endro ou dill, mas eu quis testar alguns brotos de coentro. Fica uma delícia também com tomilho fresco ou com sementes de coentro.
- Em seguida, cubra o peixe com a beterraba ralada e a mistura de sal e açúcar. Embale bem com o plástico e faça pequenos furos do lado da pele para que o líquido da cura escoe.
- Coloque uma grade sobre uma assadeira e disponha o salmão, com a pele para baixo. Use alguma coisa para fazer peso no filé.
- Leve à geladeira e deixe descansando por, no mínimo, 12 horas.
- Depois desse tempo, desembale o filé, lave, seque bem e sirva fatias bem finas, sem a pele, com uma colherada de creme azedo e um bom pão!
Acompanhe a colunista também no Instagram ou clique aqui para ver as colunas anteriores.