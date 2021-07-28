Receita: croque monsieur, o sanduíche cremoso de presunto e queijo

Em uma panela grande, derreta a manteiga e adicione a farinha de trigo. Mexa com uma colher de pau por mais ou menos dois minutos.

Coloque todo o leite e, com a ajuda de um batedor de arame, misture bem até levantar fervura.



Abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de três minutos. Tempere com noz-moscada, sal e pimenta-do-reino moída na hora.



Montagem: espalhe mostarda dijon nas fatias de pão, monte com uma fatia de queijo e presunto e feche com outra fatia, exatamente como um sanduíche. Organize os quatro sanduíches em uma forma refratária antiaderente.



Divida o molho béchamel no topo de cada sanduíche, de maneira que cubra toda a fatia de cima, e salpique queijo ralado.

