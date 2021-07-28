Receita: croque monsieur, o sanduíche cremoso de presunto e queijo

Dos sanduíches quentes feitos com queijo e presunto, o croque monsieur é de longe o mais sofisticado. Coberto por molho branco e gratinado com queijo, é um lanche de preparo rápido que surgiu nos cafés e bares franceses. A história conta que o primeiro foi servido em 1910, em uma cafeteria de Paris. Veja como fazer:
CROQUE MONSIEUR
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 1 colher (sopa) de farinha de trigo
- 1 e ⅓ xícara de chá de leite
- Sal, noz-moscada e pimenta-do-reino a gosto
- 8 fatias de pão de forma
- 4 fatias de queijo prato
- 4 fatias de presunto
- Queijo gruyère ou parmesão ralado
- Mostarda dijon
- MODO DE PREPARO:
- Em uma panela grande, derreta a manteiga e adicione a farinha de trigo. Mexa com uma colher de pau por mais ou menos dois minutos.
- Coloque todo o leite e, com a ajuda de um batedor de arame, misture bem até levantar fervura.
- Abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de três minutos. Tempere com noz-moscada, sal e pimenta-do-reino moída na hora.
- Montagem: espalhe mostarda dijon nas fatias de pão, monte com uma fatia de queijo e presunto e feche com outra fatia, exatamente como um sanduíche. Organize os quatro sanduíches em uma forma refratária antiaderente.
- Divida o molho béchamel no topo de cada sanduíche, de maneira que cubra toda a fatia de cima, e salpique queijo ralado.
- Asse por até 20 minutos no forno a 180ºC ou até o queijo gratinar. Fique atento para que as fatias de pão da parte de baixo não queimem.
Fonte: Rochedo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.