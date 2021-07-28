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De Paris para o mundo

Receita: croque monsieur, o sanduíche cremoso de presunto e queijo

Quer uma dica de lanche rápido e cheio de estilo para impressionar seus convidados? Aposte nesse clássico francês criado em 1910

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 17:24

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

28 jul 2021 às 17:24
Croque monsieur
Croque monsieur: dica cremosa para impressionar na hora do lanche Crédito: Rochedo/Divulgação
Dos sanduíches quentes feitos com queijo e presunto, o croque monsieur é de longe o mais sofisticado. Coberto por molho branco e gratinado com queijo, é um lanche de preparo rápido que surgiu nos cafés e bares franceses. A história conta que o primeiro foi servido em 1910, em uma cafeteria de Paris. Veja como fazer:

CROQUE MONSIEUR

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 1 colher (sopa) de farinha de trigo
  • 1 e ⅓ xícara de chá de leite
  • Sal, noz-moscada e pimenta-do-reino a gosto
  • 8 fatias de pão de forma
  • 4 fatias de queijo prato
  • 4 fatias de presunto
  • Queijo gruyère ou parmesão ralado
  • Mostarda dijon
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela grande, derreta a manteiga e adicione a farinha de trigo. Mexa com uma colher de pau por mais ou menos dois minutos.
  2. Coloque todo o leite e, com a ajuda de um batedor de arame, misture bem até levantar fervura.
  3. Abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de três minutos. Tempere com noz-moscada, sal e pimenta-do-reino moída na hora.
  4. Montagem: espalhe mostarda dijon nas fatias de pão, monte com uma fatia de queijo e presunto e feche com outra fatia, exatamente como um sanduíche. Organize os quatro sanduíches em uma forma refratária antiaderente.
  5. Divida o molho béchamel no topo de cada sanduíche, de maneira que cubra toda a fatia de cima, e salpique queijo ralado.
  6. Asse por até 20 minutos no forno a 180ºC ou até o queijo gratinar. Fique atento para que as fatias de pão da parte de baixo não queimem.
Fonte: Rochedo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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