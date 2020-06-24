Como preparar croque madame sem béchamel para um lanche rápido

Em uma frigideira untada, frite os ovos, um de cada vez, e tempere com sal. Reserve. Passe a manteiga nas fatias de pão e coloque em uma assadeira, com o lado untado para baixo. Espalhe uma colher de requeijão sobre cada fatia. Cubra com 1 fatia de presunto, 1 fatia de queijo tipo estepe e 1 ovo frito. Polvilhe com o queijo parmesão. Leve ao forno quente para gratinar por cerca de 10 minutos. Sirva em seguida.