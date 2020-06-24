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Requeijão cremoso

Como preparar croque madame sem béchamel para um lanche rápido

Clássico sanduíche francês à base de queijo, presunto e ovo frito vai ao forno para gratinar e fica pronto em apenas 15 minutos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 16:02

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 16:02

Croque madame
Crédito: Ara Fotografia
  • INGREDIENTES:
  • 4 ovos
  • Sal 
  • Manteiga para untar
  • 4 colheres (sopa) de requeijão cremoso
  • 4 fatias de pão de forma sem casca
  • 4 fatias de queijo tipo estepe 
  • 4 colheres (sopa) de queijo parmesão
  • 4 fatias de presunto

MODO DE PREPARO:

Em uma frigideira untada, frite os ovos, um de cada vez, e tempere com sal. Reserve. Passe a manteiga nas fatias de pão e coloque em uma assadeira, com o lado untado para baixo. Espalhe uma colher de requeijão sobre cada fatia. Cubra com 1 fatia de presunto, 1 fatia de queijo tipo estepe e 1 ovo frito. Polvilhe com o queijo parmesão. Leve ao forno quente para gratinar por cerca de 10 minutos. Sirva em seguida.

Rendimento:

2 porções

Tempo de preparo:

15 minutos

Complexidade:

Fácil

Fonte: Tirolez.

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