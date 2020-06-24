Como preparar croque madame sem béchamel para um lanche rápido

- INGREDIENTES:
- 4 ovos
- Sal
- Manteiga para untar
- 4 colheres (sopa) de requeijão cremoso
- 4 fatias de pão de forma sem casca
- 4 fatias de queijo tipo estepe
- 4 colheres (sopa) de queijo parmesão
- 4 fatias de presunto
MODO DE PREPARO:
Em uma frigideira untada, frite os ovos, um de cada vez, e tempere com sal. Reserve. Passe a manteiga nas fatias de pão e coloque em uma assadeira, com o lado untado para baixo. Espalhe uma colher de requeijão sobre cada fatia. Cubra com 1 fatia de presunto, 1 fatia de queijo tipo estepe e 1 ovo frito. Polvilhe com o queijo parmesão. Leve ao forno quente para gratinar por cerca de 10 minutos. Sirva em seguida.
Rendimento:
2 porções
Tempo de preparo:
15 minutos
Complexidade:
Fácil