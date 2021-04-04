Risoto de açafrão, polvo grelhado e tomate confit: veja receita

Buscando uma ideia de risoto para variar suas receitas? Sugerimos abaixo um bem clássico, de açafrão, que ganha charme extra e sabores únicos em uma preparação do chef Pedro Kucht, do restaurante Oriundi, em Vitória. Ele acrescenta tentáculos de polvo grelhados e tomatinhos confitados, e o resultado é para aplaudir! Veja como fazer:
RISOTO DE AÇAFRÃO COM POLVO GRELHADO E TOMATINHOS CONFIT
- INGREDIENTES (serve 3 pessoas):
- 1 polvo de 1,5kg
- 3 cebolas
- 1 aipo
- 10 tomatinhos cereja
- 2 xícaras de arroz arbóreo
- 200ml de vinho branco
- 2 colheres (sopa) de açafrão
- 1 xícara de queijo grana padano ralado
- 2 colheres (sopa) de manteiga gelada
- 3 dentes de alho
- Azeite, sal, pimenta-do-reino e páprica defumada a gosto
MODO DE PREPARO:
- Polvo: forre o fundo de uma panela de pressão com duas cebolas cortadas em rodelas e acrescente o polvo. Quando pegar pressão, conte 15 minutos e reserve.
- Prepare um caldo de legumes com meia cebola, o aipo, dois dentes de alho e reserve.
- Risoto: pique meia cebola e refogue com azeite. Acrescente o arroz e mexa por 1 minuto. Em seguida, coloque o vinho branco e mexa até evaporar. Adicione o caldo aos poucos até o arroz ficar “al dente”. Acrescente o açafrão, a manteiga gelada e o queijo grana padano ralado. Finalize com sal e pimenta-do-reino a gosto.
- Leve os tomatinhos ao forno baixo temperados com azeite, pimenta-do-reino e sal por 20 minutos. Reserve.
- Retire o polvo da panela de pressão, separe os tentáculos e leve à frigideira para grelhar com azeite, 1 dente de alho picado e páprica defumada. Acrescente sal e pimenta a gosto.
- Montagem: coloque o risoto no fundo do prato, disponha os tentáculos de polvo por cima junto com os tomatinhos confitados. Regue com um fio de azeite e sirva.
