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Termômetro registra 7,5°C em Pedra Azul na manhã desta sexta

O registro foi feito pelo produtor Vagner Uliana, morador da região da Rota do Carmo, por volta de 5h30

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 12:07

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

16 abr 2021 às 12:07
Termômetro marcando 7.5°C na Rota do Carmo, em Pedra Azul, na manhã desta sexta-feira (16)
Termômetro marcando 7.5°C na Rota do Carmo, em Pedra Azul, na manhã desta sexta-feira (16) Crédito: Vagner Uliana
O mês de abril tem sido de baixas temperaturas no Espírito Santo, principalmente nas partes mais altas do Estado. E nesta sexta-feira (16) não foi diferente. Em Pedra Azul, na Região Serrana, os termômetros marcaram 7,5ºC no início da manhã.
O registro foi feito pelo produtor Vagner Uliana, morador da região da Rota do Carmo, por volta de 5h30, com o dia amanhecendo. Segundo ele, o clima está seguindo esse padrão “friozinho” desde o início do mês na região.
“Todo dia está amanhecendo com neblina. Aqui tem muita árvore, é bastante úmido. Estava com muita cerração. Esse mês todo de abril está fazendo baixas temperaturas, em torno de 10ºC, 11ºC, 12ºC, 9ºC. Nessa média mesmo”.
Cerração baixa em Pedra Azul nesta sexta-feira (16)
Cerração baixa em Pedra Azul nesta sexta-feira (16) Crédito: Vagner Uliana

PREVISÃO DO TEMPO

E no fim de semana o clima ameno deve continuar, pelo menos na Região Serrana. É o que aponta a previsão do departamento de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Neste sábado (17), a temperatura deve seguir baixa e com previsão de chuva rápida em alguns momentos. Na Grande Vitória, a mínima deve ser de 20ºC e a máxima de 27ºC. No Sul, mínima de 14ºC e máxima de 29ºC. A Região Serrana é onde as menores temperaturas devem ser registradas, com mínima prevista de 11ºC e máxima de 26ºC.
No Norte, Noroeste e Nordeste, o tempo também deve ficar ameno com chuva rápida em alguns momentos. A mínima deve ser de 17ºC e a máxima de 32ºC.
Já no domingo (18), a temperatura volta a subir com o predomínio do sol em todo o Estado. Na Grande Vitória, a mínima prevista é de 20ºC e a máxima de 30ºC. No Sul, mínima de 15ºC e máxima de 32ºC. Na região Serrana, mínima de 13ºC e máxima de 27ºC. Nas regiões Norte, Noroeste e Nordeste, os termômetros devem ficar entre 18ºC e 32ºC.

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