Termômetro registra 7,5°C em Pedra Azul na manhã desta sexta

O mês de abril tem sido de baixas temperaturas no Espírito Santo, principalmente nas partes mais altas do Estado. E nesta sexta-feira (16) não foi diferente. Em Pedra Azul, na Região Serrana, os termômetros marcaram 7,5ºC no início da manhã.
O registro foi feito pelo produtor Vagner Uliana, morador da região da Rota do Carmo, por volta de 5h30, com o dia amanhecendo. Segundo ele, o clima está seguindo esse padrão “friozinho” desde o início do mês na região.
“Todo dia está amanhecendo com neblina. Aqui tem muita árvore, é bastante úmido. Estava com muita cerração. Esse mês todo de abril está fazendo baixas temperaturas, em torno de 10ºC, 11ºC, 12ºC, 9ºC. Nessa média mesmo”.
PREVISÃO DO TEMPO
E no fim de semana o clima ameno deve continuar, pelo menos na Região Serrana. É o que aponta a previsão do departamento de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Neste sábado (17), a temperatura deve seguir baixa e com previsão de chuva rápida em alguns momentos. Na Grande Vitória, a mínima deve ser de 20ºC e a máxima de 27ºC. No Sul, mínima de 14ºC e máxima de 29ºC. A Região Serrana é onde as menores temperaturas devem ser registradas, com mínima prevista de 11ºC e máxima de 26ºC.
No Norte, Noroeste e Nordeste, o tempo também deve ficar ameno com chuva rápida em alguns momentos. A mínima deve ser de 17ºC e a máxima de 32ºC.
Já no domingo (18), a temperatura volta a subir com o predomínio do sol em todo o Estado. Na Grande Vitória, a mínima prevista é de 20ºC e a máxima de 30ºC. No Sul, mínima de 15ºC e máxima de 32ºC. Na região Serrana, mínima de 13ºC e máxima de 27ºC. Nas regiões Norte, Noroeste e Nordeste, os termômetros devem ficar entre 18ºC e 32ºC.