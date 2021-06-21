Festa junina em casa: alternativas saudáveis pra você saborear

CANJICA COM LEITE DE COCO NATURAL

O alerta é: não compre o coco ralado industrializado! Segundo Roberta Larica, comprar o coco natural é mais vantajoso para a saúde. A nutricionista ainda aconselha a substituir o açúcar pela banana na hora da receita. Fica a seu critério colocar um pouquinho de açúcar mascavo.

Compre a espiga, cozinhe e extraia o milho, pra então começar a receita da pamonha, por exemplo. Pode até dar mais trabalho, mas a nutricionista lembra que essa é a forma mais saudável de incluir o alimento em qualquer receita, evitando a latinha de milho. Se a sua ideia é comer o milho cozido, pode até acrescentar manteiga, mas deixe a margarina bem longe. "Pode até usar um pouco de sal", finaliza Roberta Larica.

A dica é a mesma: ingredientes in natura: "Você pode comprar a pipoca em milho orgânico, evitando a pipoca de micro-ondas, que já vem temperada, não são saudáveis, têm muitos conservantes e aditivos químicos". Na hora de fazer a pipoca, você pode substituir o óleo pelo azeite. Coloque o sal e o açafrão - ingrediente que é "um potente anti-inflamatório", segundo Roberta Larica.