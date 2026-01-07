9 receitas de sucos desintoxicantes para auxiliar na dieta

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14:50
Os sucos desintoxicantes têm ganhado popularidade como parte de estratégias para melhorar a saúde e promover a perda de peso. Essas bebidas combinam frutas e vegetais e são valorizadas por sua alta concentração de nutrientes, vitaminas e antioxidantes. Pensando nisso, selecionamos 9 receitas deliciosas e funcionais para você experimentar. Confira!
Em um liquidificador, bata a couve, o suco de limão, a maçã, o pepino, o gengibre e a água até ficar homogêneo. Acrescente a linhaça, o mel e as folhas de hortelã e bata para incorporar. Coe o suco e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque as maçãs e a cenoura e bata até ficar homogêneo. Acrescente a água e o suco de limão e bata por mais 3 minutos. Transfira o suco para um copo, coloque o gelo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, cloque a couve, os morangos, o abacaxi, as folhas de hortelã e a água e bata até ficar homogêneo. Adicione o açúcar mascavo e bata novamente para incorporar. Transfira o suco para um copo e sirva imediatamente.
Em um liquidificador, coloque o suco de abacaxi, as folhas de hortelã e a pitada de gengibre em pó. Bata até obter uma mistura homogênea. Em seguida, acrescente a semente de linhaça e bata para incorporar. Transfira o suco para um copo, adicione o gelo e sirva imediatamente.
Em um liquidificador, coloque a polpa do maracujá, a água, o gengibre e o mel e bata até ficar homogêneo. Transfira o suco para uma jarra, coloque as pedras de gelo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque as folhas de couve, as maçãs, o gengibre e a água. Bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente o mel e bata por mais alguns segundos para misturar. Sirva o suco em um copo com as pedras de gelo.
Em um liquidificador, coloque a água, a beterraba, o suco de limão, o mel e a chia e bata até ficar homogêneo. Transfira o suco para um copo, coloque as pedras de gelo e sirva em seguida.
Coloque as cenouras, a maçã , o aipo e a água em um liquidificador. Bata até ficar homogêneo. Adicione o suco de limão e o mel e bata novamente para incorporar. Sirva o suco em um copo com gelo.
Em um liquidificador, coloque os kiwis, a couve e a água e bata até ficar homogêneo. Adicione o gengibre e bata novamente para incorporar. Sirva o suco em um copo com o gelo.
