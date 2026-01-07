Editorias do Site
9 receitas de sucos desintoxicantes para auxiliar na dieta

Aprenda a preparar bebidas deliciosas e nutritivas para ajudar na limpeza do organismo

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14:50

Suco verde (Imagem: 5 second Studio | Shutterstock)
Suco verde Crédito: Imagem: 5 second Studio | Shutterstock

Os sucos desintoxicantes têm ganhado popularidade como parte de estratégias para melhorar a saúde e promover a perda de peso. Essas bebidas combinam frutas e vegetais e são valorizadas por sua alta concentração de nutrientes, vitaminas e antioxidantes. Pensando nisso, selecionamos 9 receitas deliciosas e funcionais para você experimentar. Confira!

Suco verde

Ingredientes

  • 1 folha de couve lavada e picada
  • Suco de 1 limão
  • 1 maçã com casca, sem sementes e cortada em rodelas
  • 1 pepino com casca e cortado em rodelas
  • 1 colher de sopa de linhaça
  • 1 colher de sopa de mel
  • 250 ml de água
  • 1 gengibre descascado e cortado em rodelas
  • Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata a couve, o suco de limão, a maçã, o pepino, o gengibre e a água até ficar homogêneo. Acrescente a linhaça, o mel e as folhas de hortelã e bata para incorporar. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco de maçã, cenoura e limão

Ingredientes

  • 2 maçãs com casca, sem sementes e picadas
  • 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
  • Suco de 1limão
  • 300 ml de água
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as maçãs e a cenoura e bata até ficar homogêneo. Acrescente a água e o suco de limão e bata por mais 3 minutos. Transfira o suco para um copo, coloque o gelo e sirva em seguida.

Suco de morango com couve e abacaxi

Ingredientes

  • 1 folha de couve lavada e picada
  • 2 morangos lavados e picados
  • 1 fatia de abacaxi
  • 4 folhas de hortelã
  • 250 ml de água gelada
  • 1 colher de chá de açúcar mascavo

Modo de preparo

Em um liquidificador, cloque a couve, os morangos, o abacaxi, as folhas de hortelã e a água e bata até ficar homogêneo. Adicione o açúcar mascavo e bata novamente para incorporar. Transfira o suco para um copo e sirva imediatamente.

Suco de abacaxi com hortelã (Imagem: Boiarkina Marina | Shutterstock)
Suco de abacaxi com hortelã Crédito: Imagem: Boiarkina Marina | Shutterstock

Suco de abacaxi com hortelã

Ingredientes

  • 300 ml de suco de abacaxi
  • 1 punhado de folhas de hortelã
  • 1 pitada de gengibre em pó
  • 1 colher de sobremesa de semente de linhaça
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o suco de abacaxi, as folhas de hortelã e a pitada de gengibre em pó. Bata até obter uma mistura homogênea. Em seguida, acrescente a semente de linhaça e bata para incorporar. Transfira o suco para um copo, adicione o gelo e sirva imediatamente.

Suco de maracujá com gengibre

Ingredientes

  • Polpa de 2 maracujás
  • 500 ml de água
  • 1 pedaço de gengibre descascado
  • 1 colher de sopa de mel
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa do maracujá, a água, o gengibre e o mel e bata até ficar homogêneo. Transfira o suco para uma jarra, coloque as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de couve com maçã e gengibre

Ingredientes

  • 2 folhas de couve lavadas e picadas
  • 2 maçãs com casca, sem sementes e picadas
  • 1 pedaço de gengibre descascado
  • 300 ml de água
  • 1 colher de sopa de mel
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as folhas de couve, as maçãs, o gengibre e a água. Bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente o mel e bata por mais alguns segundos para misturar. Sirva o suco em um copo com as pedras de gelo.

Suco de beterraba com limão (Imagem: nblx | Shutterstock)
Suco de beterraba com limão Crédito: Imagem: nblx | Shutterstock

Suco de beterraba com limão

Ingredientes

  • 300 ml de água
  • 1 beterraba descascada e cortada em pedaços
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de chá de mel
  • 1 colher de sopa de chia
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água, a beterraba, o suco de limão, o mel e a chia e bata até ficar homogêneo. Transfira o suco para um copo, coloque as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de cenoura com maçã e aipo

Ingredientes

  • 2 cenouras descascadas, lavadas e picadas
  • 1 maçã com casca, sem sementes e picada
  • 2 talos de aipo picados
  • 250 ml de água
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de sopa de mel
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque as cenouras, a maçã , o aipo e a água em um liquidificador. Bata até ficar homogêneo. Adicione o suco de limão e o mel e bata novamente para incorporar. Sirva o suco em um copo com gelo.

Suco de kiwi com couve

Ingredientes

  • 2 kiwis descascados e picados
  • 1 folha de couve lavada e picada
  • 200 ml de água
  • 1 pedaço de gengibre ralado
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os kiwis, a couve e a água e bata até ficar homogêneo. Adicione o gengibre e bata novamente para incorporar. Sirva o suco em um copo com o gelo.

