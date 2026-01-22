Sucos verdes: 9 receitas para desinchar de forma natural

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 15:51
Incorporar sucos verdes à sua dieta pode ser uma excelente estratégia para aliviar o inchaço e promover a digestão saudável. Cheias de nutrientes, fibras e propriedades desintoxicantes, essas bebidas também fornecem uma dose extra de vitaminas e minerais essenciais para o bem-estar geral. Geralmente, o inchaço é sentido por conta do acúmulo de água nas células, a famosa retenção de líquidos, que piora no calor devido à vasodilatação.
A seguir, confira 9 receitas de sucos verdes para ajudar a desinchar!
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.
Descasque as laranjas, corte em pedaços e retire as sementes. Coloque todos os ingredientes em um liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.
Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.
Descasque e corte os kiwis em cubos. Coloque todos os ingredientes em um liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Sirva em seguida.
No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.
