Sucos verdes: 9 receitas para desinchar de forma natural

Confira como preparar bebidas saudáveis e deliciosas para combater a retenção de líquidos

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 15:51

Suco verde de couve com maçã-verde (Imagem: olepeshkina | Shutterstock)
Incorporar sucos verdes à sua dieta pode ser uma excelente estratégia para aliviar o inchaço e promover a digestão saudável. Cheias de nutrientes, fibras e propriedades desintoxicantes, essas bebidas também fornecem uma dose extra de vitaminas e minerais essenciais para o bem-estar geral. Geralmente, o inchaço é sentido por conta do acúmulo de água nas células, a famosa retenção de líquidos, que piora no calor devido à vasodilatação.

A seguir, confira 9 receitas de sucos verdes para ajudar a desinchar!

Suco verde de couve com maçã-verde

Ingredientes

  • 2 folhas de couve
  • Suco de 1 limão
  • 1 maçã-verde sem sementes e picada
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 200 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

Suco verde de pepino com hortelã

Ingredientes

  • 1 pepino picado
  • 5 folhas de hortelã
  • 1 maçã-verde sem sementes e picada
  • Suco de 1/2 limão
  • 200 ml de água de coco gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

Suco verde de laranja e salsinha

Ingredientes

  • 2 laranjas
  • 1 ramo de salsinha
  • 1 folha de couve
  • 200 ml de água gelada
  • 1 pedaço pequeno de gengibre

Modo de preparo

Descasque as laranjas, corte em pedaços e retire as sementes. Coloque todos os ingredientes em um liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

Suco verde de melão com hortelã (Imagem: minhhieudamj | Shutterstock)
Suco verde de melão e hortelã

Ingredientes

  • 2 fatias de melão picadas
  • 5 folhas de hortelã
  • 1 folha de couve
  • 200 ml de água de coco gelada
  • Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até obter um suco homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

Suco verde de kiwi, espinafre e hortelã

Ingredientes

  • 2 kiwis
  • 1 punhado de espinafre
  • 250 ml de água gelada
  • Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Descasque e corte os kiwis em cubos. Coloque todos os ingredientes em um liquidificador e bata até obter um suco homogêneo. Sirva em seguida.

Suco verde de abobrinha e limão

Ingredientes

  • 1/2 abobrinha picada
  • Suco de 1 limão
  • 1 folha de couve
  • 250 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

Suco verde de abacaxi com espinafre (Imagem: Ksenija Toyechkina | Shutterstock)
Suco verde de abacaxi com espinafre

Ingredientes

  • 2 fatias de abacaxi picadas
  • 1 punhado de folhas de espinafre
  • 1 colher de chá de sementes de chia
  • 1 colher de sopa de hortelã
  • 200 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

Suco verde de salsão com maçã

Ingredientes

  • 2 talos de salsão
  • 1 maçã-verde sem sementes e picada
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 1/2 pepino picado
  • 200 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

Suco verde de alface com limão

Ingredientes

  • 5 folhas de alface
  • Suco de 1 limão
  • 1/2 pepino picado
  • 1 colher de chá de linhaça
  • 200 ml de água de coco gelada

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

