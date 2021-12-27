Cachoeira de Matilde: cobrança deve ser iniciada até fevereiro

Alfredo Chaves - Cachoeira Engenheiro Reeve, em Matilde em 2012 Crédito: Fernando Madeira - GZ

O contrato de concessão da cachoeira de Matilde, em Alfredo Chaves, está prestes a ser assinado. A informação foi confirmada pelo secretário de Turismo e Cultura do município, Ricardo Silva Nascimento, nesta segunda-feira (27), que informou que a assinatura deve acontecer em até duas semanas. A empresa LBF eventos, ganhadora do edital, anunciou que pretende começar a cobrar uma entrada de R$ 5 até fevereiro de 2022. O local também receberá obras estruturais a partir do ano que vem.

“Quando o ganhador assinar o contrato, que será nessa ou na próxima semana, ele terá 12 meses para tomar as providências e emitir a cobrança. A empresa pode começar já cobrando”, afirmou o secretário.

Uma vez que o contrato for assinado, as obras no local começarão imediatamente. Isso é o que garante Rafael Ferrari, sócio da LBF Eventos. Segundo o empresário, a área passará por uma intensa reforma de infraestrutura contemplando uma cafeteria e uma loja de conveniência.

“Temos a ideia de transformar a cachoeira de Matilde em um parque. Vamos instalar cafeteria, quiosques de pipoca, algodão doce, sorvete e cachorro quente. Além disso, o turista poderá levar uma lembrança de Alfredo Chaves na nossa lojinha de conveniência”, disse Rafael.

Segundo Ferrari, haverá banheiros masculinos e femininos acessíveis em até 60 dias após o início das obras. Outras inovações também estão na mira da empresa ganhadora, como por exemplo, novas trilhas por baixo e por cima da cachoeira. Será feito até melhorias no rapel, bastante procurado no atrativo natural.

“Vamos trabalhar bastante na área. Pretendemos criar novas trilhas, uma por cima da cachoeira para os turistas admirarem a queda de outro ângulo, e outra por baixo, com o intuito de criar mais contato com a água. O mirante, onde as pessoas costumam observar a cachoeira, também será ampliado”, ressaltou o empresário.