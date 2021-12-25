Conheça os encantos da Pedra da Penha, em Cachoeiro de Itapemirim

Chamada de "Capital Secreta do Mundo" por seus orgulhosos moradores, Cachoeiro de Itapemirim - município do Sul do Espírito Santo -, também está se tornando a capital capixaba das belezas naturais.

Entre suas inúmeras montanhas e vales, destaca-se a Pedra da Penha, localizada na comunidade de Alto São Vicente. Considerada uma das "Sete Maravilhas Cachoeirenses" e ponto mais alto do município, o local tem sido procurado por moradores e turistas que buscam um passeio radical em meio à natureza, com trilhas de matas virgens e cenários belíssimos, típicos de cartão postal.

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O caminho para se chegar ao mirante da Pedra da Penha tem cerca de 2 quilômetros de subida e uma altitude de 1,2 mil metros. Com um bom fôlego, dá para subir em 15 minutos.

A repórter Elis Carvalho fez a rota turística e contou com a companhia de um morador da cidade, o simpático Sr. Nivaldo Fávero, que conhece o caminho de cor e salteado, pois é nascido e criado em São Vicente. "Tenho 53 anos e desde criança subo até o topo da pedra", responde, cheio de disposição.

A Pedra da Penha fica localizada na comunidade de Alto São Vicente Crédito: Divulgação

Para subir, o turista não precisa agendar e nem pagar alguma taxa. O acesso é sempre liberado, exceto em dias de chuva. Toda a estrutura da trilha e o mirante foram construídos e mantidos pelos próprios moradores, de forma voluntária. O nível de dificuldade do acesso é de fácil para médio. Tem uns trechos conhecidos como "escalaminhada", uma trilha que mistura caminhada com escalada, o que deixa a aventura ainda mais radical!

"A partir de 2019, as pessoas começaram a conhecer mais a região. Então, investimos mais no turismo, fazendo pontos de apoio, como um restaurante", adianta Nivaldo, ao "EM".

Segundo reportagem de A Gazeta , o Chalé Arcangelluz , restaurante da área, nasceu para suprir a demanda de turistas na região. O estabelecimento funciona aos sábados, domingos e feriados, somente por agendamento, e o cardápio varia entre comida no fogão à lenha e petiscos. O espaço também funciona como uma pequena pousada.

FÉ

Além da aventura radical, a rota da Pedra da Penha também é conhecida por seu caráter religioso. Durante o caminho, há vários altares com santos e flores, em especial um espaço em homenagem a Nossa Senhora da Penha. É uma forma de manter a espiritualidade em dia, num momento de congruência entre fé e natureza.

Durante o caminho de escalada da Pedra da Penha, encontramos placas com frases motivacionais e um altar dedicado a Nossa Senhora da Penha Crédito: Divulgação

Não muito longe dali, atingimos o nosso objetivo: chegar ao mirante em formato de passarela, o ponto alto da região, com uma vista espetacular de toda a cidade. O local é ótimo para "dar close", proporcionando fotos belíssimas para as redes sociais.

O mirante da Pedra da Penha atrai muitos turistas à região Crédito: Divulgação

A fim de conhecer a Pedra da Penha? Chegar é bem fácil. Saindo de Cachoeiro, basta pegar a rodovia ES-482, que leva até Jerônimo Monteiro, e "quebrar" para a ES-166. No km 6, está a entrada que leva à comunidade de São Vicente.