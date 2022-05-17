'Vamos aumentar nossa família em breve', diz noivo de Britney Spears

Britney Spears e Sam Asghari Crédito: Instagram/@samasghari

Noivo de Britney Spears, 40, o dançarino Sam Asghari, 28, se pronunciou pela primeira vez a respeito do aborto sofrido pela cantora. Segundo ele, a o sonho de construir uma família não terminou.

"Estamos pensando positivamente e avançando com o nosso futuro. Muito obrigado por seu respeito à nossa privacidade. Nós aumentaremos a nossa família em breve", declarou pelas redes sociais.

No último dia 14, Britney e Sam anunciaram por meio de seu Instagram que perderam o bebê que esperavam. Segundo Britney, ela ainda estava no começo da gestação. O anúncio da gravidez foi feito em abril. Na postagem sobre o aviso do aborto, a cantora e o modelo escreveram sobre como é devastadora essa experiência.

"É com a nossa mais profunda tristeza que temos que anunciar que perdemos nosso milagroso bebê no início da gravidez. Este é um momento devastador para quaisquer pais. Talvez, devêssemos ter esperado para anunciar até um momento mais avançado, no entanto, ficamos muito animados para compartilhar as boas notícias", escreveram.