Um em cada três jovens não conhece os Beatles no Reino Unido, revela pesquisa

Famosa foto na faixa da banda 'The Beatles' atravessando a Abbey Road Crédito: Instagram/@thebeatles

Uma em cada três pessoas da geração Z do Reino Unido --que compreende indivíduos nascidos entre a segunda metade dos anos 1990 até o início do ano 2010-- não conhecem os Beatles, revelou pesquisa realizada pela Roberts Radio, uma loja que vende rádios no país.

O grupo formado por Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr e George Harrison, no entanto, é a banda do século 20 mais popular entre os jovens desse grupo etário, de acordo com a estatística. Depois deles, os artistas mais conhecidos do século passado são Elvis Presley, Whitney Houston, Queen e Madonna. O posto de menos conhecido mapeado pela pesquisa ficou com a cantora Aretha Franklin, que foi reconhecida por apenas 36% das pessoas entre 16 e 23 anos de idade.

Utilizando entrevistas com 2.000 pessoas no país, a pesquisa teve o objetivo de verificar como diferentes gerações se relacionam tanto com artistas antigos como novos. "Queríamos descobrir se os fãs de artistas mais velhos estão interagindo com o mundo da música moderna e o quanto as gerações mais velhas estão envolvidas com a música em 2022", escreveu a Roberts Radio na página de divulgação do estudo.

O outro objetivo da pesquisa centrou foco nas preferências musicais do grupo mais velho, a chamada geração silenciosa, acima dos 74 anos. Comparando os resultados entre os grupos, ficou provado que apenas 18% dos mais velhos gostam de ouvir artistas que fazem sucesso atualmente. Músicos como Post Malone, Doja Cat e Olivia Rodrigo, que têm milhões de fãs entre os jovens, são conhecidos por menos de 3% dos mais velhos.

Dos artistas contemporâneos, quem encabeça a lista de mais populares entre os que têm mais de 74 anos são Ed Sheeran --conhecido por 60% do grupo--, Lady Gaga, Beyoncé e Taylor Swift.