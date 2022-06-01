Anitta tem estátua de cera finalizada para o Madame Tussauds de Nova York

Anitta no tapete vermelho do Billboard Music Awards 2022 Crédito: Maria Alejandra Cardona/AFP

A cantora Anitta, 29, teve sua estátua de cera finalizada para a filial do famoso museu Madame Tussauds, em Nova York. A artista e o museu compartilharam o vídeo nas redes sociais. Na imagem, artista aparece usando um cropped do clipe "Girl From Rio", uma calcinha do figurino do Rock in Rio e shorts jeans.

"Do Rio para Nova York. Vem aí", diz a legenda do vídeo da estátua publicado no perfil do Instagram do museu, que não compartilhou a obra concluída.

Em agosto do ano passado, a cantora compartilhou detalhes da produção de sua estátua nas redes sociais. No vídeo, era possível vê-la escolhendo a melhor pose e colaborando com os artistas responsáveis pela figura de cera, que tiram suas medidas e analisam os tons de pele, cabelo e olhos.

De acordo com a assessoria da cantora, cerca de 20 artistas trabalharam na produção da peça, que foi feita em Londres, na Inglaterra. Na época, a equipe disse que a escultura em cera ficaria pronta dentro de seis meses e seria transportada para a nova casa, em Nova York, onde ficará em exposição.