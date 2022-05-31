Modelo brasileiro vence 'Dança dos Famosos' da Croácia

O Pedro Soltz Crédito: Instagram/@pedrosoltz

O modelo brasileiro Pedro Soltz, 38, foi o grande vencedor do programa Ples Sa Zvjezdama, versão croata da competição Dancing With The Stars. A final aconteceu neste domingo (29) e Soltz ganhou o reality ao lado da bailarina croata Tina Walme, após desbancar as 13 duplas.

Nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, o modelo vive em Zagrebe, capital da Croácia, há seis anos. "Não sei nem o que dizer! Ainda estou assimilando isso tudo! É um mix de sensações: felicidade pela missão cumprida, e tristeza por saber que agora acabou", disse ele.

Soltz já trabalhou como modelo para grandes marcas como Volvo, Garnier, Lacoste, Armani, Ferrari e até mesmo Dolce & Gabbana. Ele passou a chamar atenção no país após sua participação no programa Croatian Next Top Model (2010) e no reality italiano L'Isola dei Famosi (2011).