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Internacional

Modelo brasileiro vence 'Dança dos Famosos' da Croácia

Pedro Soltz mora há seis anos no país e competiu com 13 duplas no programa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 17:52

O Pedro Soltz
O Pedro Soltz Crédito: Instagram/@pedrosoltz
O modelo brasileiro Pedro Soltz, 38, foi o grande vencedor do programa Ples Sa Zvjezdama, versão croata da competição Dancing With The Stars. A final aconteceu neste domingo (29) e Soltz ganhou o reality ao lado da bailarina croata Tina Walme, após desbancar as 13 duplas.
Nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, o modelo vive em Zagrebe, capital da Croácia, há seis anos. "Não sei nem o que dizer! Ainda estou assimilando isso tudo! É um mix de sensações: felicidade pela missão cumprida, e tristeza por saber que agora acabou", disse ele.
Soltz já trabalhou como modelo para grandes marcas como Volvo, Garnier, Lacoste, Armani, Ferrari e até mesmo Dolce & Gabbana. Ele passou a chamar atenção no país após sua participação no programa Croatian Next Top Model (2010) e no reality italiano L'Isola dei Famosi (2011).
Além disso, o modelo já atuou no filme dinamarquês "Three Heists and a Hamster" (2016) e também conquistou um papel na novela "Kid Puklo da Puklo", uma das mais populares da Croácia. Além disso, Soltz também é pai de uma menina de 10 anos.

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