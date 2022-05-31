Bruna Marquezine diz que 'fingiu costume' ao conhecer Susan Sarandon

Bruna Marquezine Crédito: Marcus Leoni/Folhapress

A atriz Bruna Marquezine, 26, contou recentemente que precisou "fingir costume" ao conhecer a atriz e ativista Susan Sarandon, 75, durante as gravações de "Besouro Azul", novo filme da DC Comics que ela faz parte do elenco.

"Eu estava gravando e ela foi me dar oi. Fingi costume total, mas quando ela saiu fui para o meu trailer, eu chorei", relembrou. No filme, ela dá vida à Jenny, ao lado do ator Xolo Maridueña, que interpreta o Besouro Azul, primeiro super-herói de origem latina da DC.

Ela diz que aprendeu a valorizar suas conquistas e que, definitivamente, conhecer Sarandon foi uma delas. "A menina que nasceu em Duque de Caxias nunca pensou que ia viver isso e agora pode aprender com a Susan Sarandon? Não estou acreditando que cheguei aqui", completou.

Atualmente, ela está morando nos Estados Unidos para as gravações do longa metragem --que acontecem em Atlanta. Ela comenta que está aproveitando os dois meses para viver o anonimato, e costuma passar seu tempo livre com a própria equipe do filme.