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Bruna Marquezine diz que 'fingiu costume' ao conhecer Susan Sarandon

'Quando ela saiu eu chorei', completou atriz que grava o filme 'Bezouro Azul'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 13:18

Bruna Marquezine fala sobre a voz de Jade Picon
Bruna Marquezine Crédito: Marcus Leoni/Folhapress
A atriz Bruna Marquezine, 26, contou recentemente que precisou "fingir costume" ao conhecer a atriz e ativista Susan Sarandon, 75, durante as gravações de "Besouro Azul", novo filme da DC Comics que ela faz parte do elenco.
"Eu estava gravando e ela foi me dar oi. Fingi costume total, mas quando ela saiu fui para o meu trailer, eu chorei", relembrou. No filme, ela dá vida à Jenny, ao lado do ator Xolo Maridueña, que interpreta o Besouro Azul, primeiro super-herói de origem latina da DC.
Ela diz que aprendeu a valorizar suas conquistas e que, definitivamente, conhecer Sarandon foi uma delas. "A menina que nasceu em Duque de Caxias nunca pensou que ia viver isso e agora pode aprender com a Susan Sarandon? Não estou acreditando que cheguei aqui", completou.
Atualmente, ela está morando nos Estados Unidos para as gravações do longa metragem --que acontecem em Atlanta. Ela comenta que está aproveitando os dois meses para viver o anonimato, e costuma passar seu tempo livre com a própria equipe do filme.
Ela também afirmou que no início, estava nervosa com o trabalho que vinha a seguir. "No primeiro dia no estúdio eu estava agitada, nervosa. O Angel [Manuel Soto, diretor] é um cara que me faz me sentir muito em casa, sempre foi extremamente gentil e doce comigo, e me tranquilizou", contou.

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