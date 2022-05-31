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Televisão

TV Globo exibe especial sobre 50 anos da dupla Chitãozinho e Xororó

Programa será exibido nesta quarta-feira (01) no 'Conversa com o Bial'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 11:28

TV Globo exibe o especial ‘Chitãozinho & Xororó – 50 anos de história’ no dia 1º de junho
TV Globo exibe o especial ‘Chitãozinho & Xororó – 50 anos de história’ no dia 1º de junho Crédito: Globo/Gustavo Scatena
Nesta quarta-feira, (1), a TV Globo vai exibir um programa especial para celebrar a trajetória de José Lima Sobrinho e Durval de Lima, os ídolos Chitãozinho e Xororó, que completam 50 anos de carreira. Produzido pela equipe do "Conversa com Bial", o programa contará com entrevistas conduzidas por Pedro Bial com resgates inéditos de materiais de arquivo e musicais.
"É um pouco musical, um pouco entrevista, um pouco documentário, mas, ao mesmo tempo, não é nenhuma dessas coisas convencionalmente. Utilizamos recursos desses gêneros para fazer um programa que é uma viagem no tempo, de 50 anos", explica Bial
TV Globo exibe o especial ‘Chitãozinho & Xororó – 50 anos de história’ no dia 1º de junho
TV Globo exibe o especial ‘Chitãozinho & Xororó – 50 anos de história’ no dia 1º de junho Crédito: Globo/Gustavo Scatena
O jornalista contou ter se emocionado durante as gravações e afirma que os brasileiros vão se identificar com o que será mostrado. "Na verdade, é uma trajetória que funciona como espelho para o Brasil e para cada um de nós, como aventura coletiva, que é a construção de uma nação, e individual, com os nossos sentimentos."
As gravações foram realizadas em maio no interior da cidade de Campinas, em São Paulo. O especial levou os cantores até uma casa caipira ambientada com elementos da trajetória deles, tanto pessoal quanto profissional.
TV Globo exibe o especial ‘Chitãozinho & Xororó – 50 anos de história’ no dia 1º de junho
TV Globo exibe o especial ‘Chitãozinho & Xororó – 50 anos de história’ no dia 1º de junho Crédito: Globo/Gustavo Scatena
A ascensão da música sertaneja, a escolha do nome da dupla, as dificuldades em início de carreira e os shows em circos estão entre os assuntos que serão abordados no programa. "Chitãozinho & Xororó - 50 anos de história" vai ao ar na noite desta quarta após a exibição da novela "Pantanal".

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