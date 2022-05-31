TV Globo exibe especial sobre 50 anos da dupla Chitãozinho e Xororó

TV Globo exibe o especial ‘Chitãozinho & Xororó – 50 anos de história’ no dia 1º de junho Crédito: Globo/Gustavo Scatena

Nesta quarta-feira, (1), a TV Globo vai exibir um programa especial para celebrar a trajetória de José Lima Sobrinho e Durval de Lima, os ídolos Chitãozinho e Xororó, que completam 50 anos de carreira. Produzido pela equipe do "Conversa com Bial", o programa contará com entrevistas conduzidas por Pedro Bial com resgates inéditos de materiais de arquivo e musicais.

"É um pouco musical, um pouco entrevista, um pouco documentário, mas, ao mesmo tempo, não é nenhuma dessas coisas convencionalmente. Utilizamos recursos desses gêneros para fazer um programa que é uma viagem no tempo, de 50 anos", explica Bial

TV Globo exibe o especial ‘Chitãozinho & Xororó – 50 anos de história’ no dia 1º de junho Crédito: Globo/Gustavo Scatena

O jornalista contou ter se emocionado durante as gravações e afirma que os brasileiros vão se identificar com o que será mostrado. "Na verdade, é uma trajetória que funciona como espelho para o Brasil e para cada um de nós, como aventura coletiva, que é a construção de uma nação, e individual, com os nossos sentimentos."

As gravações foram realizadas em maio no interior da cidade de Campinas, em São Paulo. O especial levou os cantores até uma casa caipira ambientada com elementos da trajetória deles, tanto pessoal quanto profissional.

TV Globo exibe o especial ‘Chitãozinho & Xororó – 50 anos de história’ no dia 1º de junho Crédito: Globo/Gustavo Scatena