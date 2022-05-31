Rodolffo insinua sexo entre Viih Tube e Rodrigo Mussi e recebe críticas

Viih Tube posa com Rodrigo Mussi Crédito: Reprodução/Instagram/@viihtube

O cantor sertanejo e ex-BBB Rodolffo, 33, fez um comentário rotulado como machista e desnecessário por parte dos internautas em que insinuava sexo entre a influenciadora Viih Tube, 21, e Rodrigo Mussi, 36, que se recupera de acidente de carro.

Numa postagem em que Viih posava com o amigo e exaltava que ele era "um milagre", Rodolffo postou um comentário que chamou a atenção e logo repercutiu negativamente. "Viih, não vai acabar com o menino, deixa ele se recuperar, hein", escreveu junto de emoji de diabinho.

Pelas redes sociais, a postagem não passou despercebida. "É sobre o Rodolffo entender que é melhor ele ficar de bico fechado. Ele fala demais", escreveu um. "Na legenda a Viih Tube fala que ganhou um irmão mais velho, no comentário o Rodrigo fala que ganhou uma irmã mais nova, e o Rodolffo surge com esse comentário nojento. Asco desse homem", postou outra.

Mas também houve quem o tenha defendido. "Mimimi, o mundo está chato", postou um. "Machismo onde? Você são chatos demais", publicou outro. Depois de algum tempo, Rodolffo apagou o comentário e desejou apenas uma boa recuperação ao colega.

A nova postura voltou a acender parte dos fãs. "Cadê o outro comentário falastrão?", perguntou um. "Deletou o outro comentário por que? Sustenta o que você fala, cara, ou melhor, o que comenta", escreveu outro seguidor.

Tem coisa que não muda… Rodolffo com comentário sexista e machista com a Viih Tube, além de totalmente desnecessário com o Rodrigo. #bbb22 pic.twitter.com/5iUE0MsAmT — Desembuxa Online (@DesembuxaON) May 30, 2022

É sobre o Rodolffo entender que é melhor ele ficar de bico fechado.

Ele fala demais.

Prova disse foi o comentário hoje no post da Viih. — Rod (@Janna07494522) May 30, 2022

Na legenda a Viih Tube fala que ganhou um irmão mais velho, no comentário o Rodrigo fala que ganhou uma irmã mais nova e o Rodolffo surge com esse comentário nojento. Asco desse homem! — dy. (@putzdy) May 30, 2022

O comentário do Rodolffo na foto da Viih tube só mostra o quanto esse homem é um lixo.

tenho pavor 🤢 — Fernanda (@fesousa_) May 31, 2022

Deixa o cara, ele viveu quase 3 meses com ela! Eles.tem intimidade para brincarem um com o outro. Se ela não gostar ela é adulta e vacinada, se resolve com ele. — T4YN4R4 🕵🏼‍♀️🎓🔥🩰🐆❤‍🔥 (@Aranyat88) May 31, 2022