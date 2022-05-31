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Rodolffo insinua sexo entre Viih Tube e Rodrigo Mussi e recebe críticas

Cantor apagou comentário após repercussão negativa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 13:25

Viih Tube posa com Rodrigo Mussi
Viih Tube posa com Rodrigo Mussi Crédito: Reprodução/Instagram/@viihtube
O cantor sertanejo e ex-BBB Rodolffo, 33, fez um comentário rotulado como machista e desnecessário por parte dos internautas em que insinuava sexo entre a influenciadora Viih Tube, 21, e Rodrigo Mussi, 36, que se recupera de acidente de carro.
Numa postagem em que Viih posava com o amigo e exaltava que ele era "um milagre", Rodolffo postou um comentário que chamou a atenção e logo repercutiu negativamente. "Viih, não vai acabar com o menino, deixa ele se recuperar, hein", escreveu junto de emoji de diabinho.
Pelas redes sociais, a postagem não passou despercebida. "É sobre o Rodolffo entender que é melhor ele ficar de bico fechado. Ele fala demais", escreveu um. "Na legenda a Viih Tube fala que ganhou um irmão mais velho, no comentário o Rodrigo fala que ganhou uma irmã mais nova, e o Rodolffo surge com esse comentário nojento. Asco desse homem", postou outra.
Mas também houve quem o tenha defendido. "Mimimi, o mundo está chato", postou um. "Machismo onde? Você são chatos demais", publicou outro. Depois de algum tempo, Rodolffo apagou o comentário e desejou apenas uma boa recuperação ao colega.
A nova postura voltou a acender parte dos fãs. "Cadê o outro comentário falastrão?", perguntou um. "Deletou o outro comentário por que? Sustenta o que você fala, cara, ou melhor, o que comenta", escreveu outro seguidor.

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