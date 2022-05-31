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Virginia Fonseca anuncia o sexo e o nome do bebê que espera com Zé Felipe

Influenciadora fez a revelação na festa de aniversário de Maria Alice
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 13:27

Virgínia Fonseca anunciou que está grávida do segundo filho com Zé Felipe
Virgínia Fonseca e Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram/@virginia
A influenciadora digital Virginia Fonseca, 23, resolveu fazer a revelação do sexo do bebê que espera com o cantor Zé Felipe, 24, em plena festa de aniversário do primeiro ano da filha, Maria Alice. O anúncio da gestação foi dado em março.
O casal aguarda por mais uma menina, cujo nome já foi revelado: Maria Flor. "A Maria Flor vem. Eu jurei que era menino, só que eu queria muito outra menina. Maria Alice, irmãzinha, as duas juntinhas", comentou em vídeo em seus Stories.
"Mas é isso. Estou muito feliz, eu acho esse nome incrível! A Florzinha vem", emendou. Em março, a influenciadora contou que havia sonhado estar grávida de uma menina.
"Esqueci de comentar com vocês. Hoje sonhei que estava grávida de outra menina. Era o chá revelação e aí falaram para mim. Fiquei sem acreditar, porque estava jurando que era menino! É isso, vamos aguardar para ver", escreveu em seu Instagram na ocasião.

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