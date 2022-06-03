Cantora Tâmara Matos morre após ser atropelada por carro desgovernado

A cantora sertaneja Tâmara Matos, de 27 anos, morreu nesta quinta-feira. Ela foi vítima de um atropelamento por um carro desgovernado em Itabuna, no sul da Bahia. As informações são do G1.
De acordo com o portal, a artista seguia para um restaurante com duas amigas quando foram surpreendidas pelo carro. O veículo subiu a calçada e arrastou Tâmara, atingindo mais uma das jovens que estava com ela.
Tâmara e a amiga foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Mível de Urgência (Samu) e levadas para o Hospital Calixto Midlej Filho. A cantora sertaneja, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. A terceira moça não chegou a ser atingida.
Uma mulher de 66 anos estava dirigindo o carro que atingiu as vítimas. A polícia não informou se ela ficou detida ou o porquê ela perdeu controle do carro, mas disse que a condutora responderá por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.