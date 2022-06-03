Cantora Tâmara Matos morre após ser atropelada por carro desgovernado

Tâmara Matos foi vítima de um atropelamento por um carro desgovernado em Itabuna Crédito: Reprodução @Tâmaramatoos

A cantora sertaneja Tâmara Matos, de 27 anos, morreu nesta quinta-feira. Ela foi vítima de um atropelamento por um carro desgovernado em Itabuna, no sul da Bahia. As informações são do G1.

De acordo com o portal, a artista seguia para um restaurante com duas amigas quando foram surpreendidas pelo carro. O veículo subiu a calçada e arrastou Tâmara, atingindo mais uma das jovens que estava com ela.

Tâmara e a amiga foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Mível de Urgência (Samu) e levadas para o Hospital Calixto Midlej Filho. A cantora sertaneja, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. A terceira moça não chegou a ser atingida.