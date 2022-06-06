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Shantal Verdelho tem loja em São Paulo assaltada

Influenciadora vive maré de azar. Os assaltantes levam tudo da loja, 'trabalho de anos'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 13:59

Shantal Verdelho afirmou que sua casa foi invadida no domingo (23)
Shantal Verdelho teve a casa invadida ainda neste ano Crédito: Reprodução/ Instagram @shantal
A influenciadora digital Shantal Verdelho, 33, parece viver uma onda de muito azar. Pelas redes sociais, ela contou que teve a sua loja de joias em São Paulo assaltada.
"Eu quis resguardar o assalto da minha casa, com medo, mas resguardar fez com que nada fosse descoberto. Mexeram com as minhas coisas e eu deixei para lá, mas agora mexeram com a minha família e com as coisas da minha família. Vou atrás de quem fez até no quinto dos infernos", começou ela.
A loja fica localizada no bairro de Pinheiros, na zona oeste da capital. As joias, de acordo com Shantal, têm filosofia e mensagens do bem por trás e são feitas pela mãe e pela tia, e divulgadas por ela.
"A empresa cresceu, pegamos a maior parte do nosso dinheiro para investir em joias e abrir uma loja e levaram tudo. Nosso trabalho de anos e anos", emendou.
No mês de maio, Shantal já tinha dito aos seguidores que teve uma visão e que esse pressentimento salvou ela e a filha de se envolver em um engavetamento numa estrada.
Em janeiro, ela teve a casa invadida por bandidos que levaram pertences como tênis, relógios e joias.

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