Carnaval 2024: confira blocos e shows que animam folia de rua no ES nesta segunda (12)

A folia na segunda-feira também está recheada de atrações por todo o Espírito Santo. De Norte a Sul do Estado, o capixaba poderá pular carnaval nos blocos e nos trios, além de curtir muitos shows de estilos musicais variados. Certamente não vão faltar opções, pois até a criançada pode se divertir com as matinês. Confira programação completa:
VITÓRIA
- CENTRO
- 14h - Bloco Coisas de Negres
- 9h30 - Bloco Vai Que Gama
- 19h - Circuito da Folia - Andréia Nery (Da Praça Oito até o Sambão do Povo)
- 20h - Pele Morena (Sambão do Povo)
- 22h - Regional da Nair (Sambão do Povo)
VILA VELHA
- PONTA DA FRUTA
- 14h - Bloco do GG (concentração: Av. Tatui)
- BARRA DO JUCU
- 15h - Bloco Surpresa/Bloco Algazarra (concentração: Praia do Barrão)
- 15h - Bloco Vaquinha, Mulinha e Marcarados (concentração: Praia do Barrão)
- ITAPUÃ
- 9h - Bloco Infantil Canelinha da Praia (concentração: Praça Agenor Moreira)
SERRA
- JACARAÍPE
- 18h - Bloco Ratazanas
- CARAPEBUS
- 19h - Chega de Basgaça
- MANGUINHOS
- 16h - Batucada de Manguinhos e Blocos das Piranhas
- 19h - Monique Rocha
- 21h - Leley
PIÚMA
- PRAÇA DONA CARMEN
- PALCO
- 22h - DJ Robson Leandro e ArtSamba
- BLOCOS DE RUA
- 19h - Bloco do Mé, na Av. Maria Gonçalves Marvila
- TRIO ELÉTRICO
- 16h - DJ João Vianna (saindo do D'Agelis)
- 17h - Beto Kauê (saindo do D'Agelis)
ANCHIETA
- SEDE - ARENA NA PRAIA CENTRAL
- 17h30 - Matinê
- 22h - Banda MC6
- 00h - Fernanda Pádua e Banda
- BLOCOS
- 16h - Bloco da Solidaridade - Praça das Garças
- 19h - Bloco Ressaca do Galo - Praia Central
- 21h - Kepanagod É Esse - Campo
- 21h - Kulto Paraguai - Praia Central
- BALNEÁRIO DE CASTELHANOS
- 14h - Grupo Revoada
- 17h - Grupo Pagodeou
- 1930h - Hudson Xavier e Banda
- 21h30 - Léo Zanol e Banda
- BALNEÁRIO DE IRIRI
- 17h - Bloco Acadêmicos de Iriri - Praia da Areia Preta
- 18h - Bloco Saca Rolha - Avenida Principal
- 18h - Bloco do Piru
- 21h - Banda Tomaê
- 00h - Pele Morena
- BALNEÁRIO DE UBU
- 17h30 - Bloco Uburro Elétrico (próximo ao Cantinho da Mulata)
- 19h - Grupo Sambleck
- 21h30 - New Place Band
- 00h - Oju Obá
- PRAIA DO COQUEIRO
- 13h - Banda de Marchinhas
- 16h - Ton Oliver e Banda
- PRAIA DE INHAÚMA
- 13h - Ton Oliver e Banda
- 15h30 - Banda de Marchinhas
- OUTROS BLOCOS:
- PRAIA DE PARATI
- 19h - Bloco da Pescadinha
MARATAÍZES
- 17h - Bloco Pecado é Não Brincar (na Quadra Poliesportiva Lagoa Dantas)
- 19h30 - Bloco Boi Olá (em frente ao Supermercado Navio)
- 20h - Bloco das Piranhas (em frente ao Bar do Beto)
GUARAPARI
- CENTRO (Av. Joaquim da Silva Lima)
- 20h - Bloco Central
- 21h - Bloco Olaria 2000
- 22h - Bloco Do Funil
- 23h - Bloco Olaria Olariô
PRESIDENTE KENNEDY
- PRAIA DE MAROBÁ
- 16h - Michele Freire
- 18h - Marchinhas com Metal Show
- 20h - Concurso de Blocos de Carnaval
- 23h - Banda Agitaê
- PRAIA DAS NEVES
- 13h - Banda Ginga Forrozear
- 15h - Thiarlys e Melina
- 17h - Renan Ricco
ARACRUZ
- MAR AZUL
- 20h - Manu Sousa
- 22h - Os Patrões do Forró
- 00h - Gabriel Sabadim
- SANTA CRUZ
- 20h - Trox
- 22h - Zé Júnior
- 00h - Billy Band
- BARRA DO SAHY
- 20h - Na Farra
- 22h - Andrea Mery
- 00h - Flavinha Mendonça
LINHARES
- PONTAL DO IPIRANGA
- 10h - 100 Limites - Riozinho
- 16h - Flávia Mendonça (Trio)
- 18h - Banda Circo Mágico Matinê Kids (Pracinha)
- 20h - Neon Zero27 (Trio)
- 22h - Projeto X (Trio)
- 0h - Vou pro Sereno (Palco)
- REGÊNCIA
- 16h- Trio Fubica (Matinê)
- 20h - Henrique e Cia (Palco)
- 22h - Trio Fubica (Ruas da Vila)
- 00h - Planeta Banana (Palco)
- POVOAÇÃO
- 18h - Fanfarra (Ruas do Balneário)
- 22h - Banda Thi (Palco)
- 00h - Ricardinho da Bahia (Palco)
SÃO MATEUS
- GURIRI
- 15h - Chocolate e Cia
- 16h30 - DJ KN de VV
- 17h - Matheus Emis
- 18h30 - Carnaval Kids
- 19h - Luiza Andrade
- 20h30 - Bloco Bola Preta/ Charanga do Adelson/Bloco do Pintinho
- 21h - Blecaute
- 22h30 - DJ Estrela
- 23h - Zé Felipe
- 00h30 - DJ Rd
- 1h - Comichão
- URUSSUQUARA
- 17h - Di Bandeja
- 19h - Fuzarca
- 21h - HB do Piseiro
- 23h - Carol e Priscila
- 1h - Projeto X
- BARRA NOVA NORTE
- 13h - Diego Rodrigues
- 15h - Seus Meninos do Forró
- 16h - Bloco TraTrio Elétrico (Forró Simininu)
- 20h - Esther Fraga
- 22h - Forró Simininu
- BARRA NOVA SUL
- 20h - Batista e Ronaldo
- 22h - João Paulo
- CAMPO GRANDE
- 18h - Manel Tecladista
- 20h - Cristian Oliveira
- 22h - Black Fox
SANTA LEOPOLDINA
- 19h30: Show com o Grupo Brasil Tambores, na Praça da Independência
- 20h: Carnaval de Rua com a Banda Show Leopoldinense
- 22h: Show com Ernesto Mathias, no Parque da Independência
- 23h: Carnaval de Rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense
MUQUI
- 19h30 – Bloco das Piranhas
- 20h – Formiguinha
- 20h40 – Fortunato
- 21h20 – Vaca Furiosa
- 22h00 – Gaspar
- 22h40 – Danado
- 23h20 – Az de Ouro
- Oh00 – Tornado
- 0h40 – Cyclone
- 1h20 – Guerreiro
- 2h00 – Chapado