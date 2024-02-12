Entrada franca

Carnaval 2024: confira blocos e shows que animam folia de rua no ES nesta segunda (12)

Segundona promete levar folião da capital até o Sambão do Povo, com shows de Andrea Nery, Pele Morena e Regional da Nair
Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Fevereiro de 2024 às 07:00

Zé Felipe promete agitar o carnaval em Guriri.
Zé Felipe promete agitar o carnaval em Guriri. Crédito: Agif/Folhapress
A folia na segunda-feira também está recheada de atrações por todo o Espírito Santo. De Norte a Sul do Estado, o capixaba poderá pular carnaval nos blocos e nos trios, além de curtir muitos shows de estilos musicais variados. Certamente não vão faltar opções, pois até a criançada pode se divertir com as matinês. Confira programação completa:

VITÓRIA

  • CENTRO
  • 14h - Bloco Coisas de Negres
  • 9h30 - Bloco Vai Que Gama
  • 19h - Circuito da Folia - Andréia Nery (Da Praça Oito até o Sambão do Povo)
  • 20h - Pele Morena (Sambão do Povo)
  • 22h - Regional da Nair (Sambão do Povo)

VILA VELHA

  • PONTA DA FRUTA
  • 14h - Bloco do GG (concentração: Av. Tatui)

  • BARRA DO JUCU
  • 15h - Bloco Surpresa/Bloco Algazarra (concentração: Praia do Barrão)
  • 15h - Bloco Vaquinha, Mulinha e Marcarados (concentração: Praia do Barrão)  

  • ITAPUÃ
  • 9h - Bloco Infantil Canelinha da Praia (concentração: Praça Agenor Moreira)

SERRA

  • JACARAÍPE
  • 18h - Bloco Ratazanas

  • CARAPEBUS
  • 19h - Chega de Basgaça

  • MANGUINHOS
  • 16h - Batucada de Manguinhos e Blocos das Piranhas
  • 19h - Monique Rocha
  • 21h - Leley
Manguinhos Crédito: Vitor Jubini

PIÚMA

  • PRAÇA DONA CARMEN
  • PALCO 
  • 22h - DJ Robson Leandro e ArtSamba

  • BLOCOS DE RUA
  • 19h - Bloco do Mé, na Av. Maria Gonçalves Marvila

  • TRIO ELÉTRICO
  • 16h - DJ João Vianna (saindo do D'Agelis)
  • 17h - Beto Kauê (saindo do D'Agelis)

ANCHIETA

  • SEDE - ARENA NA PRAIA CENTRAL
  • 17h30 - Matinê 
  • 22h - Banda MC6
  • 00h - Fernanda Pádua e Banda

  • BLOCOS
  • 16h - Bloco da Solidaridade - Praça das Garças
  • 19h - Bloco Ressaca do Galo - Praia Central
  • 21h - Kepanagod É Esse - Campo
  • 21h - Kulto Paraguai - Praia Central

  • BALNEÁRIO DE CASTELHANOS
  • 14h - Grupo Revoada
  • 17h - Grupo Pagodeou
  • 1930h - Hudson Xavier e Banda
  • 21h30 - Léo Zanol e Banda

  • BALNEÁRIO DE IRIRI
  • 17h - Bloco Acadêmicos de Iriri - Praia da Areia Preta
  • 18h - Bloco Saca Rolha - Avenida Principal
  • 18h - Bloco do Piru
  • 21h - Banda Tomaê
  • 00h - Pele Morena

  • BALNEÁRIO DE UBU
  • 17h30 - Bloco Uburro Elétrico (próximo ao Cantinho da Mulata)
  • 19h - Grupo Sambleck 
  • 21h30 - New Place Band
  • 00h - Oju Obá
  • PRAIA DO COQUEIRO
  • 13h - Banda de Marchinhas
  • 16h - Ton Oliver e Banda
  • PRAIA DE INHAÚMA 
  • 13h - Ton Oliver e Banda
  • 15h30 - Banda de Marchinhas

  • OUTROS BLOCOS:
  • PRAIA DE PARATI
  • 19h - Bloco da Pescadinha

MARATAÍZES

  • 17h - Bloco Pecado é Não Brincar (na Quadra Poliesportiva Lagoa Dantas)
  • 19h30 - Bloco Boi Olá (em frente ao Supermercado Navio)
  • 20h - Bloco das Piranhas (em frente ao Bar do Beto)
Grupo Pele Morena Crédito: Pele Morena/Divulgação

GUARAPARI

  • CENTRO (Av. Joaquim da Silva Lima)
  • 20h - Bloco Central 
  • 21h - Bloco Olaria 2000 
  • 22h - Bloco Do Funil 
  • 23h - Bloco Olaria Olariô

PRESIDENTE KENNEDY

  • PRAIA DE MAROBÁ
  • 16h - Michele Freire
  • 18h - Marchinhas com Metal Show
  • 20h - Concurso de Blocos de Carnaval
  • 23h - Banda Agitaê

  • PRAIA DAS NEVES
  • 13h - Banda Ginga Forrozear
  • 15h - Thiarlys e Melina
  • 17h - Renan Ricco
Thiarlys e Melina se apresentam em Presidente Kennedy. Crédito: Precision Producoes

ARACRUZ

  • MAR AZUL
  • 20h -  Manu Sousa
  • 22h -  Os Patrões do Forró
  • 00h - Gabriel Sabadim

  • SANTA CRUZ
  • 20h - Trox
  • 22h - Zé Júnior
  • 00h - Billy Band

  • BARRA DO SAHY
  • 20h - Na Farra
  • 22h - Andrea Mery
  • 00h - Flavinha Mendonça

LINHARES

  • PONTAL DO IPIRANGA
  • 10h - 100 Limites - Riozinho
  • 16h - Flávia Mendonça (Trio)
  • 18h - Banda Circo Mágico Matinê Kids (Pracinha)
  • 20h - Neon Zero27 (Trio)
  • 22h - Projeto X (Trio)
  • 0h - Vou pro Sereno (Palco)  

  • REGÊNCIA
  • 16h- Trio Fubica (Matinê)
  • 20h - Henrique e Cia (Palco)
  • 22h - Trio Fubica (Ruas da Vila)
  • 00h - Planeta Banana (Palco)

  • POVOAÇÃO
  • 18h - Fanfarra (Ruas do Balneário)
  • 22h - Banda Thi (Palco)
  • 00h - Ricardinho da Bahia (Palco)

SÃO MATEUS

  • GURIRI
  • 15h - Chocolate e Cia
  • 16h30 - DJ KN de VV
  • 17h - Matheus Emis
  • 18h30 - Carnaval Kids
  • 19h - Luiza Andrade
  • 20h30 - Bloco Bola Preta/ Charanga do Adelson/Bloco do Pintinho
  • 21h - Blecaute
  • 22h30 - DJ Estrela
  • 23h - Zé Felipe
  • 00h30 - DJ Rd
  • 1h - Comichão

  • URUSSUQUARA
  • 17h - Di Bandeja
  • 19h - Fuzarca
  • 21h - HB do Piseiro
  • 23h - Carol e Priscila
  • 1h - Projeto X

  • BARRA NOVA NORTE
  • 13h - Diego Rodrigues
  • 15h - Seus Meninos do Forró
  • 16h - Bloco TraTrio Elétrico (Forró Simininu)
  • 20h - Esther Fraga
  • 22h - Forró Simininu

  • BARRA NOVA SUL
  • 20h - Batista e Ronaldo
  • 22h - João Paulo

  • CAMPO GRANDE
  • 18h - Manel Tecladista
  • 20h - Cristian Oliveira
  • 22h - Black Fox

SANTA LEOPOLDINA

  • 19h30: Show com o Grupo Brasil Tambores, na Praça da Independência
  • 20h: Carnaval de Rua com a Banda Show Leopoldinense
  • 22h: Show com Ernesto Mathias, no Parque da Independência
  • 23h: Carnaval de Rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense

MUQUI

  • 19h30 – Bloco das Piranhas
  • 20h – Formiguinha 
  • 20h40 – Fortunato
  • 21h20 – Vaca Furiosa
  • 22h00 – Gaspar
  • 22h40 – Danado
  • 23h20 – Az de Ouro 
  • Oh00 – Tornado
  • 0h40 – Cyclone 
  • 1h20 – Guerreiro
  • 2h00 – Chapado

