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Carnaval do Rio

Conheça 'Um Defeito de Cor', livro mais vendido na Amazon com enredo da Portela

O desfile da Portela, nesta segunda na Marquês de Sapucaí, despertou o interesse do grande público pelo livro de 968 páginas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Fevereiro de 2024 às 14:30

Conheça 'Um Defeito de Cor', livro mais vendido na Amazon com enredo da Portela
'Um Defeito de Cor' foi enredo da Portela Crédito: Reuters/Folhapress
Tema do enredo deste ano da Portela, o livro "Um Defeito de Cor", lançado em 2006 pela escritora mineira Ana Maria Gonçalves, alcançou, nas últimas 24 horas, o topo da lista dos mais vendidos da Amazon. O romance, que é referência nos estudos sobre a ancestralidade africana e a questão racial no país, está indo para a sua 30ª edição.
O desfile da Portela, que ocorreu nesta segunda-feira (12) na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, despertou o interesse do grande público pelo livro de 968 páginas. Fruto de uma intensa pesquisa da escritora, o romance conta a história de Kehinde, uma mulher negra que, quando criança, é sequestrada no Reino de Daomé, atual Benin, e trazida, escravizada, para a Ilha de Itaparica, na Bahia.
Na trama, Kehinde repassa toda a sua vida, do período em que foi escravizada até a sua alforria. A personagem foi inspirada em Luísa Mahin, suposta mãe do jornalista e advogado abolicionista Luiz Gama. Mahin teria participado da Revolta dos Malês, movimento ocorrido ainda no Brasil Império e que foi considerado o maior levante de escravizados da história do país.
Já o enredo da Portela, idealizado pelos carnavalescos André Rodrigues e Antônio Gonzaga, põe o romance na avenida a partir de uma carta de Luiz Gama deixada para a sua mãe. Participaram do desfile o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e o ator Lázaro Ramos.

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