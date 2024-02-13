'Palavra desistir não existe no meu dicionário', diz Ivete Sangalo

Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador Crédito: Reprodução/Instagram @ivetesangalo

Acompanhada por uma multidão de fãs, a cantora Ivete Sangalo afirmou neste terça-feira (13) em Salvador que a palavra desistir não existe em seu dicionário e defendeu uma repactuação para o Carnaval.

"Desistir é uma palavra que não existe no meu dicionário. Uma mulher como eu, não sei nem como conjuga esse verbo. Não faço ideia" disse a cantora ao atravessar passarela Nelson Maleiro, no circuito do Campo Grande.

Ivete afirmou que, com a maturidade de quem tem 30 anos de carreira, vai trabalhar por uma repactuação no Carnaval, mas não deu detalhes sobre a que se referia.

"O que vou fazer é repactuar a roda porque eu vejo um portal de oportunidades inacreditáveis. E não estou falando só para mim, estou falando para a gente porque sozinha eu não vou a lugar nenhum", disse.

Por fim, cantora fez um agradecimento a Deus: "[Agradeço] a Ele, o maior de todos, o que transforma e por isso que eu falei ontem. Porque Ele me soprou uma transformação e eu vou transformar porque será melhor para mim e para vocês."

Nesta segunda-feira (12), Ivete chorou em cima do trio elétrico no desfile do bloco Coruja, no circuito Barra-Ondina, e falou em tom de despedida.

"Isto está enchendo o meu coração de angústia [...] Será que hoje não é nossa despedida do Coruja? Será a gente não tem que repensar isso?", questionou, depois de um incidente envolvendo um tudo de gás carbônico de seu trio elétrico que deixou dois feridos.