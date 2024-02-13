Com microfone e tudo

Vestida de Ilze Scamparini, capixaba vence disputa da Globo de melhor fantasia

Melina Galante recebeu 42,90% dos votos do público e desbancou fantasias de Machado de Assis e soldadinhos de brinquedo
Marcella Scaramella

Publicado em 13 de Fevereiro de 2024 às 15:13

Capixaba disputa prêmio de melhor fantasia na TV Globo
Melina Galante vestida de Ilze Scamparini Crédito: Reprodução/Globo
Com 42,90% dos votos do público, a capixaba Melina Galante foi a grande campeã do “Concurso de Fantasia Sou Mais Eu no Carnaval”, do “Glô na Rua”, da TV Globo. A produtora audiovisual foi premiada pela criatividade ao se vestir de “Ilze Scamparini nos telhados do carnaval”. O resultado foi divulgado ao vivo pela apresentadora Rita Batista durante o programa, na tarde desta terça-feira de carnaval. Melina curtia o bloco Amigos da Onça, no Centro de Vitória, quando saiu o resultado.
Melina se fantasiou da jornalista Ilze Scamparini, correspondente da TV Globo na Itália. Na foto que fez sucesso entre os internautas, a capixaba aparece segurando o microfone da Globo e com o Vaticano ao fundo, uma referência à vista do terraço da casa de Ilze nas entradas na programação.
Em entrevista para HZ no dia anterior, Melina contou como foram os bastidores para criar a fantasia.
“Eu e minha esposa começamos a pensar em como fazer e tivemos a ideia de imprimir uma imagem com o telhado do Vaticano. Pesquisei o figurino da Ilze e comparei com o que tinha em casa, daí a ideia de usar uma blusa preta com um corta-vento azul”, contou.
Além de um troféu personalizado, Melina levou R$ 10 mil. Na grande final, ela desbancou outros dois finalistas: “Fantasia Machado de Assis" e "Fantasia Soldadinhos de Brinquedo".

Veja Também

'Palavra desistir não existe no meu dicionário', diz Ivete Sangalo

Humberto Carrão e Duda Santos são flagrados aos beijos na Sapucaí

Arthur Aguiar celebra nascimento de Gabriel, filho com a capixaba Jheny Santucci

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Carnaval globo
Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

