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Da TV para a vida real

Humberto Carrão e Duda Santos são flagrados aos beijos na Sapucaí

Duda Santos é a intérprete de Santinha e Carrão interpreta José Inocêncio na primeira versão da novela "Renascer", da TV Globo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Fevereiro de 2024 às 12:31

Humberto Carrão e Duda Santos foram flagrados aos beijos na Sapucaí
Humberto Carrão e Duda Santos foram flagrados aos beijos na Sapucaí Crédito: Globo/Fábio Rocha
Parece que um certo romance extrapolou a ficção e chegou na vida real. Os atores Humberto Carrão e Duda Santos foram vistos aos beijos no camarote Folia Tropical, no segundo dia de desfiles do grupo especial na Sapucaí, no Rio de Janeiro.
Por mais que a atriz tenha negado o affair - horas mais cedo, ela jurou que não existia nada entre eles -, testemunhas flagraram o encontro dos dois no terceiro andar do camarote. Carrão retornou ao local após o desfile da Mangueira e, além do beijo, recebeu um abraço caloroso de Santos, que se pendurou no pescoço dele.
Duda Santos é a intérprete de Santinha na primeira versão de "Renascer" (Globo) e Carrão interpreta José Inocêncio. A química entre o casal na novela foi muito elogiada por espectadores.
Carrão desfilou pela Mangueira e, ao chegar na Sapucaí na madrugada desta terça (13), disse que estava solteiro, "curtindo o Carnaval e aproveitando a vida", despistando rumores de que estaria se envolvendo com Santos ou com Grazi Massafera.
Na saída do camarote, organizadores do Folia Tropical ofereceram um segurança para escoltá-lo até o ponto de táxi. "Não preciso de escolta, valeu mesmo. Meu segurança é ele", disse, simpático, apontando para um amigo de cabelos compridos.

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