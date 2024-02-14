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  • BBB 24: reação de brothers após eliminação de Marcus Vinícius viraliza na web
Quase 85% dos votos

BBB 24: reação de brothers após eliminação de Marcus Vinícius viraliza na web

As reações dos confinados, que ficaram impressionados - ou decepcionados - com o resultado, chamaram a atenção do público
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Fevereiro de 2024 às 12:12

Marcus Vinicius chora ao ser emparedado no BBB 24
Marcus Vinicius foi eliminado do BBB 24 Crédito: Reprodução/Globoplay
Com 84,86% dos votos, Marcus Vinícius foi o oitavo eliminado do Big Brother Brasil 24 nesta terça-feira, 13. O comissário de voo lutou pela permanência na casa mais vigiada do Brasil com Davi e Isabelle. Os dois participantes que vieram do puxadinho já estiveram na berlinda três vezes desde o início do reality show. Marcus foi eliminado em seu segundo Paredão.
Após o anúncio da eliminação do brother, as reações dos confinados, que ficaram impressionados - ou decepcionados - com o resultado, chamaram a atenção do público do sofá e da internet, que logo trataram de repercutir o momento nas redes sociais.
Leidy Elin chorou e foi consolada por Lucas Henrique, líder da semana. A trancista revelou que acha que Davi é o favorito do público. "É porque ou Davi ou a Cunhã é forte lá fora. Que para mim é o Davi, entendeu? É forte lá fora. Muito forte lá fora", disse.
No quarto Fada, Matteus, Deniziane, Alane, Beatriz e Davi também comentaram sobre o discurso de Tadeu Schmidt e também sustentaram a teoria de que Davi seja adorado fora da casa. "Todo mundo vai querer ser teu amigo agora", disse Alane para o baiano.
Além das conversas e teorias após Marcus deixar a casa, outros participantes também se impressionaram com o resultado do oitavo paredão da edição, o que gerou grande comoção nas redes sociais.

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