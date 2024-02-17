Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 24

BBB 24: Michel vence prova mais uma vez e é Anjo pela segunda semana seguida

Professor de Minas Gerais ganhou um carro avaliado em R$ 200 mil e vai mandar alguém para o paredão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Fevereiro de 2024 às 15:53

Michel vence prova pela segunda semana seguida e é o Anjo do BBB 24 mais uma vez
Michel vence prova pela segunda semana seguida e é o Anjo do BBB 24 mais uma vez Crédito: Fábio Rocha - jan.2024/Globo
Michel é o novo Anjo do BBB 24 (Globo). Com isso, o brother garantiu a autoimunidade no Paredão, que ocorre no domingo (18), e pode imunizar outra pessoa. Além disso, ele vai indicar alguém para uma possível eliminação.
Para cumprir o castigo do Monstro, ele escolheu a paraense Alane e a paulista Beatriz. Elas vão cumprir a prenda até o fim deste final de semana, como já é de costume.
A Prova do Anjo desta semana consistiu em duas fases. Cada dupla conta com um jogador que vai percorrer o labirinto e outro jogador que vai operar o my link da Chevrolet, patrocinadora da disputa.
O jogador que percorresse o labirinto procurava cartões com as sete letras que formam a palavra Equinox. Ao achar todas as letras, ele precisa encontrar a saída do labirinto.
Ao sair do labirinto, o participante pega as letras e monta a palavra pedida no acrílico que está em cima da bancada.
Michel e Giovanna foram a dupla com o melhor desempenho. Na sorte, eles tiveram que disputar a fase final e o professor conquistou o colar da imunidade.
A prova também teve algo curioso: Wanessa Camargo e Yasmin Brunet foram eliminadas. A cantora sertaneja apertou o botão de finalização do tempo antes de cumprir a prova. Fato rendeu nas redes sociais.

Veja Também

BBB 24: Raquele escolhe Alane, Deniziane e Matteus para o 'Na Mira do Líder'

Wanessa Camargo sonha com cancelamento, lamenta ausência de vilões e palpita sobre final

BBB 24: Rodriguinho e Alane choram durante festa e produção responde

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Bbb24
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Durante a fuga, suspeito bateu o carro em outro veículo, na descida da Terceira Ponte, danificando o automóvel
Chefe do tráfico de morro em Vitória é baleado após perseguição que cruzou a 3ª Ponte
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados