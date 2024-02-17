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BBB 24

BBB 24: Rodriguinho e Alane choram durante festa e produção responde

Brother e sister entristecem ao mesmo tempo; reality toca sucesso de pagodeiro para alegrá-lo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Fevereiro de 2024 às 10:54

Rodriguinho chora durante festa do BBB 24, neste sábado (17)
Rodriguinho chora durante festa do BBB 24, neste sábado (17) Crédito: Reprodução/Globoplay
O cantor Rodriguinho, 45, chorou no quarto gnomo durante a festa do BBB 24, neste sábado (17). O pagodeiro tem o hábito de não ficar até o fim das baladas do reality e já expressou estar incomodado com os desafios do reality.
"Meu Deus, tira de mim essa angústia", rezou, "não consigo nem me ajudar, como vou ajudar os outros?"
Depois de um tempo sozinho, MC Bin Laden, 30, foi ao encontro do parceiro camarote.
"Isso, chora. Mostra seu lado humano", disse o funkeiro. Bin também falou que queria saber chorar igual o pagodeiro, mas não conseguia por ser "frio". "É difícil demais isso [BBB]", afirmou Rodriguinho.
Depois da crise, a produção do programa tocou "Tô te filmando", um dos maiores sucesso do pagodeiro. "Sorria que o prazer já vem vindo, sorria, nosso amor é tão lindo. Não quero ver você tão triste assim", diz trecho da música.
Ao mesmo tempo, Alane, 24, também chorava no quarto fadas. A sister está na mira do voto da líder Raquele, 22.
Beatriz, 23, e Deniziane, 29, que também corre risco de ir para berlinda, consolaram a amiga. O trio criou estratégias para o sincerão.
Alane chora no quarto fada durante festa do BBB 24, neste sábado (17)
Alane chora no quarto fada durante festa do BBB 24, neste sábado (17) Crédito: Reprodução/Globoplay
"Tem que chegar lá, e dizer: olha, não tenho nada contra seu voto e acho coerente. Mas, amiga, se você sentir no seu coração de falar com ela antes, vai lá e fala", sugeriu Deniziane.
Em seguida, Matteus, 27, e Davi, 21, chegaram para animar o trio e levar elas de volta para a festa.

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