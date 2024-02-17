BBB

BBB 24: Raquele escolhe Alane, Deniziane e Matteus para o 'Na Mira do Líder'

Capixaba justificou as escolhas e afirmou que Alane e Deniziane foram selecionadas por serem uma das pessoas que mais votaram nela desde o início
Agência Estado

Publicado em 17 de Fevereiro de 2024 às 09:23

Indicação ao paredão de Raquele neste domingo, 16, será decidida entre Alane, Matteus e Deniziane. Crédito: Reprodução de vídeo/Rede Globo
Antes da festa da noite desta sexta-feira, 16, na casa do Big Brother Brasil 24, a líder Raquele anunciou quem seriam os seus escolhidos para a dinâmica 'Na Mira do Líder'. A participante do 'puxadinho' decidiu por Alane, Deniziane e Matteus. A decisão final para a indicação ao Paredão ocorre neste domingo, 18.
Inicialmente os planos da capixaba incluíam adicionar Wanessa Camargo, no entanto, a dinâmica desta vez manteve apenas três pulseiras para a indicação, diferente das outras em que haviam quatro.
A sister justificou as escolhas e afirmou que Alane e Deniziane foram selecionadas por serem uma das pessoas que mais votaram nela desde o início do programa e Matteus por ter ela ter sido alvo dele na liderança do gaúcho.
Neste sábado será feita a prova do anjo, onde o vencedor terá a imunidade e também indicará uma pessoa ao paredão.

