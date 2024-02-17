  • BBB 24: Davi chama Wanessa de 'falsa' e analisa mudança de comportamento da sister
BBB

BBB 24: Davi chama Wanessa de 'falsa' e analisa mudança de comportamento da sister

‘A Wanessa nem olhava na minha cara. Voltei da Bate e Volta no Paredão passado, ela começou até a sorrir para mim’, disse o brother
Agência Estado

Publicado em 17 de Fevereiro de 2024 às 09:03

Davi e Isabelle Crédito: Reprodução de vídeo/ @bbb via X
Davi confessou a Isabelle que acha Wanessa uma pessoa "falsa" no BBB 24. O brother analisou movimentações de seus oponetes nesta sexta-feira, 16.
Davi já protagonizou diversos conflitos com a cantora na casa e, em conversa com Isabelle, ele comentou que percebeu uma mudança no comportamento da sister depois de voltar de paredões.
"A Wanessa nem olhava na minha cara. Voltei da Bate e Volta no Paredão passado, ela começou até a sorrir para mim. Tudo porque tinha medo de eu ganhar alguma prova e indicá-la ao Monstro ou Paredão. Ela é falsa", afirmou.
"Ela vota em você, mas se você volta de uma Eliminação, a Wanessa fala com você tranquilo, numa boa. Isso é para você não colocá-la como alvo", refletiu.
A mudança de comportamento de Wanessa aconteceu depois de uma conversa da camorte com Lucas Henrique. O brother, que foi líder na semana passada, recebeu o sinal de alerta sobre o desempenho de sua liderança.
"Recebi 'alerta', mas para todo mundo a gente vai falar que foi 'ninja', para qualquer pessoa que perguntar", pediu o professor. "Gente, é fato. O Davi está querido lá fora", avisou a cantora.

